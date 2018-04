Stad sloopt sociale huurwoningen, maar bouwt ook bij

De komende jaren komen er 1500 extra sociale huurwoningen bij in de gemeente Groningen. Dat staat in het gemeentelijke actieplan Sociale Huur.

Tot 2023 worden er 2200 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Ook worden er 750 woningen verkocht of gesloopt.

'Sloop is nodig omdat de kwaliteit van die woningen niet goed is. Je kan in die gevallen beter nieuw bouwen dan de huizen opknappen', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. 'Per saldo komen er 1500 extra sociale huurwoningen bij in de periode tot 2023.

Groningen Zuid

De gemeente gaat ook op zoek naar nieuwe locaties voor de nog te bouwen woningen, onder meer in Groningen Zuid. 'Je zal zien dat er de komende tijd in bepaalde wijken meer sociale huurwoningen komen. We gaan misschien krimpen in een wijk als Selwerd, maar groeien in het zuiden van de stad. In bijvoorbeeld Selwerd willen we dan weer meer koopwoningen bouwen.'



Nieuwe woningen moeten onder meer ook gebouwd gaan worden bij de Eemskanaalzone en de Oosterhamrikzone. Twee locaties waar grote bouwplannen zijn.



De handschoen oppakken

De wethouder hoopt ook dat commerciële ontwikkelaars de hansschoen oppakken om sociale huurwoningen te bouwen. Van der Schaaf gaat in elk geval in gesprek met die ontwikkelaars.

'Wellicht kunnen we sociale woningbouw realiseren in de binnenstad of op andere populaire plekken. We willen een gemengde stad blijven. Dus moet er voor alle doelgroepen ruimte in onze stad zijn.'

De SP-fractie in Groningen benut tijdens raadsvergadering altijd elke mogelijkheid om het stadsbestuur te wijzen op het belang van sociale huurwoningen. Fractievoorzitter Jimmy Dijk is dan ook blij met de komst van extra woningen.

'Te vrijblijvend'

'Maar alleen in gesprek gaan met commerciële ontwikkelaars is wat ons betreft te vrijblijvend', laat Dijk weten.

'Wij zijn voor een percentage. Zoals we dat voorstelden bij het Suikerunieterrein. Een bepaald percentage van de woningontwikkeling moet dan sociale huurwoningen zijn. De voorwaarde is dan dat de ontwikkelaar aan dat percentage voldoet. Dit klinkt nog iets te vrijblijvend', besluit het SP-raadslid.

