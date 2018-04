Sankoh gaat 'lekker ballen' bij ACV

Gibril Sankoh speelt volgend seizoen bij ACV. De 34-jarige verdediger wordt in Assen ook trainer van het Onder 17 team. Hij speelde in totaal vijf seizoen voor FC Groningen.

ACV vecht tegen degradatie uit de derde divisie. 'Ik hoop zo dat ACV erin blijft. Desnoods via de nacompetitie, dat zou mooi zijn', laat hij weten. 'Verder wil ik gewoon lekker ballen. Ik ben nog altijd topfit.'

Opvolger van Seip

Sankoh is bij ACV de opvolger van Marcel Seip. De Winschoter zet aan het eind van het seizoen een punt achter z'n carrière.

In dit onderstaande fragment uit 2015 praat Sankoh over FC Groningen: 'Groningen is mijn lieve club, ik hou heel veel van Groningen.'