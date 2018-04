'Vernoem de fiets- en loopbrug in Oldambt naar Pieter Smit'

'Het gaat vanavond meer over de naam van de brug dan over wat je er van vindt', zegt loco-burgemeester Laura Broekhuizen. Een groep inwoners van de gemeente Oldambt hoopt dat de fiets- en loopbrug tussen Winschoten en Blauwestad wordt vernoemd naar hun overleden burgemeester Pieter Smit.

Die roep klinkt al sinds de plotselinge dood van de burgemeester, op 10 april. Ook woensdagavond tijdens een informatieavond over de brug werd er over gesproken.

Blauwe Loper



De brug wordt achthonderd meter lang en staat nu nog bekend als 'de Blauwe Loper'. Maar die naam moet veranderd worden, vinden inwoners van de gemeente Oldambt. Bij RTV Noord komt dat verzoek binnen en ook bij de gemeente wordt de roep om de 'Pieter Smitbrug' steeds groter.

Broekhuizen: 'Sinds het overlijden van Pieter loopt onze mailbox vol. Ik had vanmorgen alweer vier mailtjes van mensen die dit voorstellen. En ook vanavond wordt er veel over gepraat. Het is misschien een beetje snel, maar ik vind de vraag niet raar. Pieter heeft enorm veel impact gehad op ons allemaal.'

Pieter Smitbrug



Het is moeilijk te zeggen hoe concreet het plan is, maar alle lichten lijken op groen te staan.

'Het allerbelangrijke is dat de familie dit wil', zegt Broekhuizen. 'Ik heb vandaag contact gehad en de familie laat weten het mooi en een hele eer te vinden als dit gebeurt. De gedeputeerden, de inwoners en wij vinden dit ook een goed idee.'

Het betekent niet dat de brug zomaar vernoemd kan worden naar Pieter Smit. 'Er is vast een heel systeem met commissies en procedures, maar het zou mij verrassen als dit niet de naam van de brug wordt', besluit Broekhuizen.

Lees ook:

- Nieuwe inloopavond Blauwe Loper na overlijden Pieter Smit

- Zo moet de Blauwe Loper eruitzien na jaren van gesteggel: is ie mooi?