SodM: liters pekelwater vrijgekomen bij problemen Nedmag

Er zijn liters pekelwater en mogelijk ook diesel vrijgekomen door het lek dat diep in de grond in Tripscompagnie is ontstaan. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het Staatstoezicht, dat toezicht houdt op de activiteiten van Nedmag, vindt dat het bedrijf goede stappen heeft gezet door de locatie Tripscompagnie op termijn te gaan sluiten, maar zegt de vinger aan de pols te houden.

'Het SodM volgt de onderzoeken van Nedmag nauwkeurig, bijvoorbeeld doordat inspecteurs meekijken met camera-onderzoek in de putten', stelt het Staatstoezicht in een reactie.



Waar is het naartoe gestroomd?

Daarnaast wil het SodM weten of de liters pekelwater en de diesel naar grondwaterlagen zijn gestroomd. Onderzoek moet aantonen of dat het geval is.



Bodemdaling wordt versneld

Verder verwacht het Staatstoezicht dat de bodemdaling zal worden versneld doordat de druk in de caverne is verlaagd. Het orgaan stelt dat de bodem zo'n veertig centimeter is verzakt de afgelopen jaren, daar waar maximaal 65 centimeter is toegestaan.



Eerste resulaten volgende week

De eerste onderzoeksresultaten over het ontstaan van het lek worden volgende week verwacht. Dan moet Nedmag tekst en uitleg komen geven aan het staatstoezicht op de Mijnen.

