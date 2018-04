Deel dit artikel:











Wiebes: 'Er is geen koppeling tussen gaswinning en dividendbelasting' Minister Wiebes (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken ontkent dat er een link is tussen het afschaffen van de dividendbelasting en de gaswinning in Groningen. De Tweede Kamer debatteert al sinds woensdagmiddag drie uur over de dividendbelasting.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Die link tussen de gaswinning en de dividendbelasting staat in één van de veelbesproken memo's waarover wordt gedebatteerd. Wiebes heeft die betreffende memo nota bene zelf geschreven toen hij nog staatssecretaris van Financiën was. Afspraken met Shell? De memo bevatte een passage over de aardgaswinning. Wiebes legde een verband met de afschaffing van de dividendbelasting. In ruil voor afschaffing van de dividendbelasting, leek hij te pleiten voor het maken van harde afspraken met Shell over de gaswinning, die zouden moeten leiden tot extra belastinginkomsten. Onder meer de PvdA en de SP wilden van Wiebes een verklaring horen. De minister stelt dat die koppeling in de memo slechts een 'denklijn' was die nergens toe heeft geleid.

'Doodlopende denklijn' 'Er is geen wederkerigheid', zegt Wiebes nu. 'Nu ik meer weet van het gasdossier is het een doodlopende denklijn. Ik heb dit toen genoemd en gemerkt dat het een weinig bruikbare denklijn is. Ik zou mezelf nu ook anders hebben geadviseerd.' Lees ook: - Wiebes gebruikte dividendbelasting als wisselgeld voor gaswinning

