Omwonenden 'diep geschokt' over lekkage bij zoutput Nedmag

Bezorgde omwonenden en de Stichting Stop Zoutwinning zijn 'diep geschokt' over de lekkage in de zoutwinningsput van Nedmag in Tripscompagnie. De zoutwinning uit die put wordt vanwege het lek afgebouwd en gaat op termijn naar nul.

'We zijn niet geïnformeerd dat er een ernstige calamiteit onder onze huizen heeft plaatsgevonden. Dat moesten we uit de pers vernemen', zegt Jean-Pierre Dessart van de Stichting Stop Zoutwinning.

'Wat is er aan de hand?'

Volgens hem zitten omwonenden met vragen. 'We maken ons grote zorgen. De situatie is kennelijk zo ernstig dat de hele locatie gesloten moet worden. Wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen op termijn? Bijvoorbeeld voor onze veiligheid, onze huizen, het milieu en de drinkwatervoorziening voor Noord-Nederland?'

Mogelijk ook dieselolie gelekt

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakte woensdagavond bekend dat er pekelwater en mogelijk ook dieselolie zijn vrijgekomen door het lek. Het SodM gaat onderzoeken of het in het grondwater terecht is gekomen. 'De reactie van het Staatstoezicht op de Mijnen stelt ons niet gerust, integendeel', zegt Dessart.

'Onacceptabel en onverantwoord'

Nedmag is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe zoutwinningsput bij Kiel-Windeweer en het uitbreiden en renoveren van de winningslocatie bij Borgercompagnie, maar dat is tegen het zere been van vele omwonenden én de stichting.

'De mensen daar hebben al heel veel overlast en schade gehad door Nedmag, dat zou nu alleen maar toenemen', stelt Dessart. Hij noemt dat besluit volkomen onacceptabel. 'Zeker omdat is aangetoond dat de zoutwinning onveilig is. Dan moet je niet uitbreiden, maar juist afbouwen.'

'Nooit naar inwoners geluisterd'

Dat de zoutwinning in Tripscompagnie geen gevolgen zou hebben voor een zoutwinningsput bij Kiel-Windeweer, schiet Dessart af. 'Dat het wel degelijk gevolgen heeft, hebben inwoners van Borgercompagnie en Tripscompagnie jaren geleden al voorspeld. Daar is nooit naar geluisterd, dus het moet nu een keer klaar zijn.'

Zwaardere acties

De omwonenden en Stichting Stop Zoutwinning leggen zich niet zomaar neer bij de nieuwe zoutwinningsput, dan wel uitbreiding in Borgercompagnie. 'Dan lopen we sowieso alle juridische stappen bij langs om dit tegen te gaan. Mocht SodM akkoord gaan, dan gaan we ook daartegen in beroep en zullen er zwaardere acties volgen.'

Lees ook:

- SodM: liters pekelwater vrijgekomen bij problemen Nedmag

- Nedmag moet zoutwinning belangrijkste locatie afbouwen: lek in put