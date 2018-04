Deel dit artikel:











Ossenmarkt verandert in Blues- en Familieplein: 'Hier staat straks een half dorp' RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra mocht van Verheijen de eerste paal in de Ossenmarkt slaan. (Foto: RTV Noord)

Er was donderdag in alle vroegte nog weinig bijzonders te zien op de Ossenmarkt in Stad, maar dat is later vandaag en op Koningsdag wel anders. Biertafels, burgers en muziek moeten zorgen voor een heus Bluesplein.

'Koningsdag is altijd een lange, maar fijne dag om te werken, omdat alle mensen om je heen vrolijk zijn', blikt initiatiefnemer Ronald Verheijen optimistisch vooruit naar wat hem en zijn team te wachten staan op het Bluesplein. Op het Bluesplein zijn in aanloop naar Koningsnacht twee optredens te bewonderen. Vanaf 20:30 uur staan de Groningse band MAARIS en de Zeeuwse bluesband Duke Joints op het podium. Aftrap Om 07:30 is de eerste paal in de Ossenmarkt geslagen, waarmee de opbouw van het Bluesplein werd afgetrapt. 'Over een paar uur staat hier een half dorp. Leuk om zoiets te zien ontstaan', vindt Verheijen. Op Koningsdag maakt het Bluesplein plaats voor het Familieplein. Twee grote containers met zand moeten aan een grote metamorfose van het plein bijdragen. 'De Ossenmarkt wordt helemaal afgezet met hekken, waarna gezinnen met kinderen hier welkom zijn.' 'Veiligheid en gezelligheid' Het Familieplein viert dit jaar haar eerste lustrum. Verheijen: 'Door de jaren heen is gebleken dat mensen dit een fijne plek vinden om op Koningsdag naartoe te gaan, mede omdat veiligheid en gezelligheid samengaan.' Wel erkent Verheijen dat het succes van beide evenementen sterk afhankelijk is van het weer, maar daar heeft hij een oplossing voor. 'We kijken gewoon niet naar de weersvooruitzichten', besluit hij lachend.