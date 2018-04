Definitief geen therapiebad voor Winsum: te veel concurrentie

Opnieuw spreekt de gemeenteraad van Winsum zich uit tegen de komst van een therapiebad. In het nog te bouwen complex, De Tirrel, komen wel twee basisscholen, verpleeghuis De Twaalf Hoven en een nieuwe sporthal.

De raad ontdekte dat de optie voor een zwembad in het complex nog steeds open is gehouden in het bestemmingsplan. Een merendeel van de raad is daar echter op tegen. Eerder lieten raadsleden al weten dat de komst van een therapiebad niet wenselijk is en ze waren dan ook verbaasd dat het therapiebad nog steeds in het bestemmingsplan staat.

VVD, CDA, PvdA, Gemeentebelangen, Groenlinks en de ChristenUnie drongen er bij de wethouder op aan om het therapiebad uit de plannen te schrappen.

Concurrentie

De raad is van mening dat een nieuw zwembad te veel concurreert met het bestaande openluchtzwembad De Hoge Vier in Winsum en het overdekte zwembad De Beemden in Bedum.

Gemiste kans

D66 vindt het schrappen van een therapiebad wél jammer. 'Het is geen zwembad, maar een therapiebad dat iets kan toevoegen voor de bewoners van het verpleeghuis', vertelt fractievoorzitter Rolf Prummel. Hij vindt het een gemiste kans.

Wethouder Bert Westerink liet weten het therapiebad helemaal uit de plannen te schrappen.

