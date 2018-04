Mozaïekbank voor Den Andel

De mozaïekbank is ontworpen door leerlingen van de school. (Foto: OBS Noordewier)

Den Andel heeft van schoolbestuur Lauwers en Eems een mozaïekbank gekregen. Het dorp krijgt dit cadeau omdat de enige school in het dorp een paar jaren geleden moest sluiten.

Openbare basisschool De Holm in Den Andel sloot de deuren in 2015 omdat er te weinig leerlingen op de school zaten. Er vond toen een fusie plaats met OBS Mathenesse in Rasquert. Inmiddels heeft de school de naam OBS Noordewier gekregen.

Plek van samenkomst

Tijdens de fusie ontstond het idee om het dorp een cadeau te geven: een plek waar de kinderen in Den Andel samen kunnen komen. Dat is de mozaïekbank geworden. Deze is ontworpen door leerlingen van de school.

De bank is deze week feestelijk onthuld en geplaatst in de speeltuin van het dorp.

