'Wiebes moet het nu ten aanzien van het gas gaan waarmaken'

'Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft een enorme uitglijder gemaakt. Ten aanzien van het gas moet hij het nu gaan waarmaken.'

Dat zegt het Groningse PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. 'We krijgen nog steeds telefoontjes van Groningers met schade, dus het moet nu wel gaan gebeuren. Daar zullen wij als Tweede Kamer bovenop blijven zitten.'

Onfrisse koehandel

Nijboer noemde woensdag de link die Wiebes als staatssecretaris van Financiën legde tussen de dividendbelasting en het gasbesluit dubieus. 'De veiligheid van Groningers lijkt door middel van onfrisse koehandel door Wiebes te zijn verknoopt met een dikke belastingbonus voor Shell.'

Die grote bedrijven hoeven echt niet te worden gecompenseerd, die hebben genoeg geld verdiend Henk Nijboer - PvdA

Nieuwe koppeling

Nog opmerkelijker vindt Nijboer het dat Wiebes nu als minister van Economische Zaken precies hetzelfde doet. 'Hij heeft besloten om de gaswinning naar nul te brengen en daar koppelt hij nieuwe onderhandelingen aan met NAM, Shell en Exxon over het gasgebouw en de opbrengsten van het gas in Groningen. Die grote bedrijven hoeven echt niet te worden gecompenseerd, die hebben genoeg geld verdiend.'

Wie betaalt de rekening?

Nijboer maakt zich ook zorgen over het vergoeden van de versterking en de schades die in de toekomst nog gaan ontstaan, 'want we zijn nog niet van de aardbevingen af. Die grote bedrijven proberen met een leger juristen de rekeningen naar de Staat te schuiven. Naar de belastingbetaler en dus ook naar de Groningers en dat is nog het meest wrange.'

