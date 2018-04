Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Een kijkje in de kluis en een fastfoodkaart Een blik in de kluis (Foto: RTV Noord)

Morgen is het Koningsdag, maar eerst gaan vandaag nog even een rondje door Groningen. Daar komen we onder andere een bijzondere fastfoodkaart tegen en werpen een blik in de kluis in Appingedam.

1) Doe mij maar een Hoogh....eidt Het moet wel gek lopen als de koning diet niet ziet morgen.

2) Mien Grunneger Stad, nu met clip We kenden het lied al, er is zelfs een speciale Koningsdagversie, maar nu is er ook een clip.

3) Kijkje in de kluis Vandaag zijn er vele lintjes uitgereikt, ook in Appingedam. Burgervader Hiemstra laat zien hoe de lintjes opgeborgen liggen in de kluis.

4) Kelvin pakt de prijs De bekende Youtube'er Kelvin Boerma pakt de Celebrity Award bij de Spin Awards. Deze oud-inwoner van Meedhuizen laat onder andere Arjen Lubach achter zich. Gefeliciteerd!

5) Als je dan toch dicht bent op Koningsdag Dan is dit wel een grappige manier om het te laten zien. Zou de koning een groot rijbewijs hebben?

6) Zijn we het helemaal mee eens Een treinritje over het Hogeland naar de Eemshaven. Dat kan sinds kort en mensen ontdekken dat dat een prachtige rit is.

7) Er staat een paard in 't plantsoen, ja ja Iemand die zijn paard uitlaat in het Noorderplantsoen. Je ziet het niet elke dag.

8) Omdenken doe je zo Zo hadden wij er nog niet naar gekeken.

9) Wie steekt zijn gezicht door het gat? En gaat met deze opmerkelijk prent op de foto tijdens de vrijmarkt in het Noorderplantsoen?

10) Fastfood op de kaart De geodienst van de RUG komt met deze twee creatieve kaarten.

11) Er gaat niets boven koningen Tot slot nog een warm welkom voor de Koningsdagbezoekers. Onze buren verwelkomen treinreizigers geheel in stijl.

Rondje Groningen is er elke werkdag, kijk maar. Morgen alleen niet, want dan is de koning er. Volg alles op www.rtvnoord.nl/koningsdag.