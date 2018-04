Deel dit artikel:











'Pipi Langkoushuis' voor zieke kinderen mist nog een schommel (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het is een klein kasteeltje in de stad of beter gezegd: een Pipi Langkoushuis. Het is speciaal voor kinderen met kanker die protonentherapie krijgen in het UMCG.

Groningen is de enige plaats in Nederland waar kinderen bestraald kunnen worden met protonen. Deze behandeling duurt zes weken en de bestraling is dagelijks. Ouders die ver weg wonen en hun kind bij willen staan, moeten dus steeds een eind rijden. Daarom is voor deze gezinnen het Familiehuis aan de Bloemsingel ingericht. Picknicktafel of schommel In het huis zijn twee appartementen gemaakt. Kinderen uit de Kinderadviesraad van het UMCG hebben meegedacht bij de inrichting van het familiehuis. 'Het is een warm, huiselijk huis geworden', vertelt Anneke Tjassing. Zij is algemeen manager van de Stiching Vrienden van het UMCG. Alleen buiten is het nog niet af. 'Een picknicktafel of een schommel zou nog wel heel fijn zijn. Dus als iemand ons daar mee kan helpen, heel graag.' Lees ook: - Eerste kankerpatiënt wordt behandeld met Groningse protonentherapie

- UMCG opent in januari eerste protonencentrum van Nederland