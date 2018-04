Kingsland herdenkt Avicii met minuut applaus

Het Kingsland Festival, dat wordt georganiseerd in Groningen, Amsterdam, Twente en Den Bosch, staat op Koningsdag stil bij het overlijden van de Zweedse dj en producer Avicii.

Op alle vier locaties wordt vrijdagavond om 18.55 uur de muziek gestopt en het aanwezige publiek gevraagd gedurende een minuut te applaudisseren, kondigen dj's Sunnery James en Ryan Marciano aan.

Na het applaus draaien dj's in de vier steden de wereldhit Levels van Avicii.



Onderbreking van set

Blasterjaxx in Groningen, Bassjackers in Den Bosch, Nicky Romero in Twente en Sunnery James & Ryan Marciano in Amsterdam, onderbreken hun set voor het eerbetoon aan Tim Bergling, die in de afgelopen jaren onder zijn artiestennaam Avicii de internationale dancewereld veroverde.

Sunnery en Ryan zeggen mede namens hun collega's: 'Avicii heeft een ongelooflijk stempel gedrukt op de wereldwijde dance. Hij was een buitengewoon getalenteerde collega, maar bovenal een lief mens. Het minste wat wij kunnen doen, is hem een staande ovatie geven en daarna een van zijn nummers draaien.'

