Bevingsgemeenten: 'Langer uitstel versterking is onacceptabel!' 'Het is onverteerbaar dat inwoners nog langer in onzekerheid moeten verkeren' (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

De versterking van duizenden huizen in het aardbevingsgebied langer uitstellen is onacceptabel. Dat zeggen de zes gemeenten in de kern van het gebied in een gezamenlijk statement.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Ten Boer, Midden-Groningen en Eemsmond noemen het 'niet realistisch dat op korte termijn de risico's op aardbevingen afnemen.' Ze halen onder meer de beving van januari in Zeerijp en recent in Garsthuizen aan. De gemeenten willen dat het afgesproken programma van inspecties en de uitvoering daarvan wordt voortgezet. 'Dit totdat ondubbelzinnig blijkt dat door de verlaging van de gaswinning ook voor de korte en middellange termijn een andere aanpak veilig en beter is.' Ramkoers RTV Noord berichtte dinsdagavond al dat Groningen en Den Haag op ramkoers liggen in het versterkingsdossier. De emoties zijn in het laatste overleg zelfs zo hoog opgelopen, dat verschillende personen hebben gedreigd van tafel weg te lopen.



De onderhandelaars van het ministerie van Economische Zaken, inclusief de minister, lokale overheden en maatschappelijke organisaties hebben nu tijd gekocht omdat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze komen over een aantal weken op de versterking terug. Maar tot die tijd zitten duizenden mensen in onzekerheid. Onacceptabel De gemeentebesturen van de aardbevingsgemeenten vinden dat er voor de inwoners die in onzekerheid verkeren zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. 'Het is onverteerbaar dat inwoners - die al maanden op hun versterkingsadviezen wachten - nog langer in onzekerheid moeten verkeren. Langer uitstel is onacceptabel!' Lees ook: - 'Wiebes moet het nu ten aanzien van het gas gaan waarmaken'

