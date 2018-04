'Bouw zuidelijke ringweg moet gebeuren door werknemers uit de regio'

Vakbondsman en NoordZaken-opiniemaker Bart Plaatje trekt ten strijde tegen de inzet van 'goedkope buitenlandse werknemers' en 'rechtenloze uitzendkrachten' bij grote bouwprojecten.

Bij de bouw van de zuidelijke ringweg mag het wat hem betreft niet weer gebeuren dat er 'nul werkgelegenheid in de regio terechtkomt'.

Door Bart Plaatje

Vrienden en kennissen vragen me wel eens hoe het eraan toegaat bij de FNV. Ik leg ze dan uit dat ik veel vrijheid in mijn werk heb, maar ook de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Wat ook belangrijk is in ons werk, is dat we ons aan de opdrachten van onze leden houden. Wij hebben een ledenparlement. Dat geeft opdrachten in de vorm van resoluties. Verder is er ook het bestuur dat erop toeziet dat de besluiten goed worden uitgevoerd.

Poolshoogte

Daarom bezoekt FNV-voorzitter Han Busker de provincie Groningen op donderdag 26 april. Hij is daar voor allerlei zaken. Busker reikt prijzen uit en neemt met ons analyses uit de motorvoertuigenbranche door. Maar hij komt vooral poolshoogte nemen, want de grootste vakbond van Nederland maakt toekomstplannen gericht op de energietransitie.

Omschakelen

Stoppen met gas is daar uiteraard een groot onderdeel van. Logisch dat onze voorzitter ruim de tijd neemt voor zijn bezoek aan Groningen. Al die bouwvakkers en installateurs, maar ook vooral hun werkgevers die straks gasloze huizen en gebouwen moeten bouwen, zullen de komende jaren voortdurend moeten omschakelen en bijleren.

Schimmige uitzendbureaus

Een ander belangrijk gespreksonderwerp is het offensief van de FNV bij de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. Wij maken ons zorgen over de inzet van goedkope buitenlandse arbeiders en rechtenloze uitzendkrachten. We hebben de voorbeelden ervan hier in de regio voor het grijpen.

Te vaak zagen vakbondsbestuurders hoe uitzendkrachten werden uitgebuit bij de bouw van energiecentrales in de Eemshaven. Ook bij de bouw van Google in de Eemshaven reed het ene na het andere busje van uiterst schimmige uitzendbureaus voorbij.

Keiharde uitbuiting

Bij zulke grote bouwprojecten zou je verwachten dat er werkgelegenheid in de regio ontstaat. Maar in die sector is een race naar beneden gaande.

Het streven naar zoveel mogelijk winst tegen een zo laag mogelijke prijs brengt keiharde uitbuiting met zich mee. Daarin is geen plaats voor menswaardig werk dat zekerheid, veiligheid en respect biedt. De onderaannemers, die het zogenaamd voor een lage prijs kunnen uitvoeren, brengen nul werkgelegenheid naar de regio.

Streep in het zand

De gezamenlijke partners in crime varen er wel bij. Met het rondpompen van arme mensen uit andere landen kun je de arbeidsvoorwaarden slopen van iets minder arme mensen. Maar genoeg is genoeg, vindt FNV Noord. Wij trekken nu een streep in het zand.

Verantwoordelijk

Met alle aardbevingsellende en de lage werkgelegenheid waar ze mee te maken hebben, verdienen de Groningers een opleving. Er moeten dus meer vaste banen bij, tegen normale salarissen. De zuidelijke ringweg valt onder de verantwoording van Rijkswaterstaat en de bond zal die organisatie verantwoordelijk houden ook.

Met Han Busker bespreken we donderdag hoe de regiobestuurders van de FNV hier wat aan willen doen. Bij een enorm project als de zuidelijke ringweg van de stad hoort er werkgelegenheid voor de regio te ontstaan. Daar betalen we immers onze belasting voor.

Bart Plaatje is regiobestuurder bij de vakbond FNV Metaal