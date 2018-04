Lopend Vuur: Schiermonnikoog hoort bij Groningen

Opnieuw schuift Schiermonnikoog richting Groningen. De provincie Fryslan wil daarom weer praten met de provincie Groningen over een grenscorrectie, meldt het Dagblad van het Noorden.

Zo'n 12 jaar geleden werd ook al eens een grenscorrectie toegepast omdat het eiland telkens een stukje richting Groningen schuift.

De boot naar Schier vertrekt uit onze provincie en veel Groningers vertoeven graag op het Waddeneiland. Zou het niet mooi zijn als Schiermonnikoog Gronings wordt?

