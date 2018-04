Koningsdag: waarom eigenlijk niet in Loppersum?

Morgen kleurt de binnenstad van Groningen oranje: het is feest, het is Koningsdag. Waarbij de pijn van alle gaswinningsellende niet wordt vergeten. Had daarom dat hele feest niet beter in Loppersum gepast, Beter Weters?

Niet iedereen vindt dat

Moet de koning met Koningsdag naar het centrum van het aardbevingsgebied? Dat zou enerzijds zeer goed zijn! En dan met name door de focus op de omvangrijke schades. Het zal deze ellende nog meer op de kaart zetten. Maar niet iedereen denkt er zo over, heb ik gemerkt. Sommigen vinden dat het feest van Koningsdag los moet worden gezien van de problemen met de bevingsschades.

Voortreffelijke keuze

Het zou volgens hen afbreuk doen aan het feest, dat Koningsdag is. Daarom is het mijns inziens minder verkieslijk dat de koning morgen naar aardbevingsgebieden zoals Loppersum en Slochteren gaat. Koningsdag met de koning in de Stad is een voortreffelijke keuze. In elk geval bestaat hier geen enkele verdeeldheid over. En: ik verwacht in onze provinciehoofdstad zeker toch ruime aandacht voor de bevingen en de zeer trieste schades!

Nationale eenheid

Leve de Koning! Morgen is het groot feest. Ik ben dol op Koningsdag, een feest van nationale eenheid. Fantastisch dat de Koninklijke familie morgen naar Groningen komt. Ik verwacht dat ze met hun aanwezigheid ons allen een hart onder de riem gaan steken. Met de vraag 'had het niet in Loppersum moeten zijn?' heb ik helemaal niets.

Aandacht wel terecht

Groningen is dé stad van onze provincie en prima in staat om zoveel mensen te ontvangen. Dat de aardbevingsproblematiek een flinke positie krijgt morgen is terecht. Maar daarvoor hoeven we echt niet naar Loppersum te gaan. Ik hoop dat heel Loppersum morgen naar 'Stad' komt om met ons mee te feesten! En om te laten zien dat we als Groningers één zijn. Houzee!

Kostbaar Oranjecircus

Wat mij betreft had het onze hele provincie voorbij mogen gaan. Niet in de Stad, niet in Loppersum, nergens niet. In de eerste plaats omdat ik niets heb met het kostbare Oranjecircus en niet in de laatste plaats omdat 'de aandacht voor de aardbevingsproblematiek' op deze dag natuurlijk een schaamlapje is.

Dag van de Arbeid

Het Koningshuis (en de regering) heeft meer op met de belangen van 'Koninklijke Shell' dan de angsten en zorgen van gezinnen in het winningsgebied. Iedereen die vrijdag Koningsdag viert, wens ik natuurlijk een hele fijne dag. Maar wat mij betreft vieren we vooral aanstaande dinsdag met zijn allen gezamenlijk 1 mei, de feestdag van trotse arbeiders, de feestdag van ons allemaal. Zowel in Stad, als Loppersum, als ver daarbuiten.

Koning is betrokken

Morgen is onze koning jarig en viert dan zijn 51e verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Hij komt op bezoek in Groningen. Voor de rest van Nederland is dat het gebied waar de aardbevingen zijn door de winning van gas. Morgen is het feest. De verjaardag, daar gaat het om. De koning heeft al in 2016 laten merken dat hij begaan is met het lot van hen die door de bevingen worden getroffen.

Niet in Loppersum doen

Hij bezocht het gebied (o.a. Leermens). Laten we morgen feest gaan vieren. Sta zeker even stil bij dat wat Groningers bezig houdt, maar laat de verjaardag niet vervangen door een omgeving die bepaald niet feestelijk te noemen is. Ik ben er zeker van dat veel bewoners van het gebied daar ook zo over denken.?

Feestdag voor Groningen

Loppersum of Groningen: wat is het verschil? Voor mij zijn Koningsdag en de aardbevingsproblematiek twee van elkaar gescheiden zaken. Koningsdag is een feestdag en in het bijzonder voor de gastgemeente. Daar horen wat mij betreft geen demonstraties of andere acties bij om de aardbevingsproblematiek onder de aandacht te brengen. Daar is op andere momenten gelegenheid genoeg voor.

Al ellende genoeg

Laat Koningsdag een feestdag zijn om de verjaardag van onze koning te vieren en niet om rotzooi te schoppen. Er is al ellende genoeg in de wereld. Mag het hopelijk één dag feest zijn? Ik hoop van wel. Dat wil niet zeggen dat ik geen oog heb voor de aardbevingen. Maar deze dag even niet.

Stad is ook bevingsgebied

Even een misverstandje uit de wereld helpen: Stad ligt voor een groot deel óók in het aardbevingsgebied, dus aandacht hiervoor binnen het koninklijk bezoek: niet meer dan terecht! Waarom vind ik het zo leuk dat ons koningspaar ons de eer heeft aangedaan? Niet om er zelf live bij te kunnen zijn: de stad is ontoegankelijk voor mijn auto en voor een rondje Stad met rollator op Koningsdag ben ik nog niet levensmoe genoeg.

Koning cadeau

Ik ga genieten voor de tv, maar wel in de wetenschap dat onze vijf Russische gasten uit Moermansk (de Stedenband, u weet wel) die al zouden komen voor een heuse documentaire over Koningsdag in Groningen, geheel onvoorzien onze koninklijke familie erbij cadeau krijgen. En u krijgt allemaal de kans de documentaire te zien: première in 2019, bij het 30-jarig bestaan van de Stedenband. Had Jos Staatsen dit nog maar mee mogen maken...