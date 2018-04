Koningsdag buiten Stad: acht tips

Met Koningsdag niet in Stad? Wij stelden een lijst op van wat er in de provincie Groningen te doen is buiten de hoofdstad. Vrijmarkten, sport- en muziekevenementen en andere: hier vindt u acht tips.

1) Oranjeconcert in Haren

Om 19.30 vindt het Oranjeconcert plaats in de Gorechtkerk in Haren, georganiseerd door de Goede Doelen Groep van de Gorechtkerk in samenwerking met de Oranjevereniging. Optredens zijn er van het Christelijke Fanfarekorps 'Juliana' uit Hoogezand, het Popkoor 'Yes' uit Eelde en organist J.A. Mondria.

2) Windhonden rennen

In Oude Pekela vindt vanaf 11.00 uur een demonstratie Windhondenrennen plaats, waarbij telkens vier honden samen een recht stuk baan van honderd meter lopen. Voor niet-windhonden is er ook een parcours opgezet. Hierbij lopen de honden solo en worden ze beoordeeld door een jury. Ook in Oude Pekela: de Boeren Koningsspelen.

3) Toeterrit in Veendam

Oldtimer liefhebbers kunnen hun geluk niet op in Veendam, waar om 11.00 de Toeterrit plaatsvindt. Het is een tourrit uitsluitend voor klassieke motorfietsen, mits de motorfiets in goede conditie is. Deelnemers kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven in café de Toeter aan het Beneden Westerdiep 5 in Veendam.

4) Fietsen en puzzelen

Het is weer zover: in Eelde vindt de jaarlijkse fietspuzzeltocht plaats. De tocht is ongeveer 25 kilometer lang en onderweg is er tijd voor opdrachten en vragen, waarbij enige kennis van het Koninklijk Huis een pré is. Let op: voor de winnaars zijn er leuke prijzen te verdienen. U kunt starten tussen 13.30 en 15.00 uur bij Café G&A Boelens aan de Hoofdweg 83.

5) De Oranjebingo

Geen zorgen, ook in Aduard zijn er prijzen te verdienen! Daar vindt namelijk de jaarlijkse Oranje Bingo plaats. De hoofdprijs... die is 150 euro. Daarnaast zijn er nog veel meer leuke prijzen, zegt de organisatie. Ben je nog geen lid? Dan betaal je 13 euro inleggeld. Voor leden is dat 10 euro. Bingoën kan van 20.00 tot 23.30 uur.

6) Een boerentintje

Hoe leuk is het om met het hele dorp gezellig te brunchen? Dat vroeg Zuidwolde zich af. Leuk, is de conclusie. En dus staat er ook dit jaar weer een langgerekte brunchtafel waar iedereen kan aanschuiven. Er zullen veel streekproducten worden aangeboden, die in en rond het dorp wordt aangeboden. De dorpsbrunch begint om 12.00 uur.

7) Fietsoptocht

Tsja, Harkstede moet zijn naam als fietsgek dorp natuurlijk wel eer aan doen. Van 11.00 tot 12.00 uur vindt dan ook een fietsoptocht voor versierde fietsen plaats. Ga jij de uitdaging aan, fiets je mee en heb je een mooie versierde fiets? Dan maak je kans op een prijsuitreiking. De optocht start vanaf het parkeerterrein Borgstee.

8) Oranje autorit

Koningsdag sluit in Baflo af met een Oranjerit voor auto's. Dat is een puzzeltocht, die begint om 17.30 uur vanuit dorpshuis Agricola. Voor de deelnemers met de minste strafpunten zijn er prijzen beschikbaar. Op die prijsuitreiking zal je wellicht even moeten wachten. Die vindt namelijk plaats nadat álle deelnemers binnen zijn.

Een fijne Koningsdag toegewenst!

