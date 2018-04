Dit weekend in Groningen: dwars door de bollenvelden banjeren

Lopen door de bollenvelden, luisteren naar een vrijheidscollege, de creatieveling uithangen, het Nationaal Theater en lekker meeswingen. Er is in de nasleep van Koningsdag weer veel te doen dit weekend in Groningen.

1) 'Naar de bollen'

Eind april staan de tulpen van de bollenboeren in Noord-Groningen weer in bloei. Vroeger ging men naar Noord-Holland om tulpen te bewonderen, maar tegenwoordig kan dat ook in Noord-Groningen. Een speciale wandeltocht voert zaterdag door de bollenvelden van het Hogeland. Dat kan lopend, maar ook in de auto en op de motor.

Jan Terlouw volgt Ali Rizvi op, op 5 mei. (bron: vrijheidscolleges)

2) Vrijheidscollege

In het kader van de vrijheid worden er in aanloop naar en op 5 mei zelf in 11 provincies 41 vrijheidscolleges gegeven door bekende opiniemakers. Zaterdag is het de beurt aan Ali Rizvi, een Pakistaans Canadese auteur. Centraal staan: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Angst en Vrijwaring van Gebrek.

De creatieveling uithangen in MartiniPlaza (bron: pexels)

3) Knutselen!

Het MartiniPlaza staat zaterdag én zondag in het teken van de 'hand hobby crea dagen', een knutselbeurs om inspiratie op te doen en knutselmaterialen aan te vullen. Er zijn ruim 100 exposanten aanwezig met de meest uiteenlopende materialen, gereedschappen, ideeën en technieken. Ook vinden er diverse workshops plaats.

De hereniging van de twee Korea's. (bron: nationaal theater)

4) Nationaal theater

'De hereniging van de twee Korea's' van Het Nationale Theater is een licht absurdistische aaneenschakeling van twintig herkenbare scènes over de lusten en lasten van de liefde. Negen acteurs spelen in regie van Eric de Vroedt maar liefst 51 rollen. De voorstelling is zaterdag om 20.15 te zien in de Stadsschouwburg in Groningen.

Rhythm en Blues. (bron: R&B Night)

5) Rhythm en blues

Zaterdag vindt de 27ste R&B Night plaats, van 16.00 tot 00.00 uur in de Oosterpoort. Vele namen uit het genre maken hun opwachting, waaronder Lloyd Spiegel, The Yawpers, Young Gun Silver Fox, Michelle David & The Gospel Sessions en Sven Hammond. In totaal treden twintig (inter)nationale artiesten op.

Fijn weekend toegewenst!