Ben Woldring: vriend van de koning? 'We komen elkaar regelmatig tegen'

Is hij nou een vriend van de koning of niet? Hij wil er niets over zeggen, maar hij mag de koninklijke familie op Koningsdag in Groningen wel bijpraten over de economische kansen van onze regio: internetondernemer Ben Woldring.

Hij was ooit de jongste ondernemer van Groningen. Op zijn zestiende ontmoette hij, toen nog prins, Willem-Alexander voor de eerste keer. 'Ik mocht een presentatie geven en halverwege kwam de prins binnen. Hij gaf mij een signaal dat ik gewoon door moest gaan. Het was een heel ontspannen sfeer', vertelt Woldring.

Inhuldigingscomité

Vijf jaar geleden werd hij uitgenodigd om zitting te nemen in het inhuldigingscomité. Samen met onder anderen Richard Krajicek en Ahmed Aboutaleb mocht hij de festiviteiten rondom de inhuldiging van Willem-Alexander als koning invullen. 'Ik mocht de digitale invulling verzorgen en moest bijvoorbeeld zorgen dat er schermen op alle pleinen in de stad stonden.'

Innovatief en ondernemend

Vrijdag is Woldring sidekick in de Stoeldraaierstraat. Hij wil de koning de innovatieve en ondernemende kant van Groningen laten zien. 'Ik ga iets vertellen over de hackaton die onlangs is gehouden. Alle hotels in de stad zaten toen vol. Maar ik wil ook praten over onze agrisector. Wij hebben supermoderne boerenbedrijven. Dat zijn echte hightech bedrijven, die met drones en slimme aardappelen bezig zijn.'

Trots

Woldring heeft zes minuten voor zijn presentatie en dat is niet veel als je zo trots bent op je provincie. 'Ik ben trots op de nuchterheid van Groningers, maar ook op de regio. Als ik overal vanuit de wereld weer terugkom in Groningen, voel ik een sfeer die heel veel innovativiteit uitstraalt. En als ik ga zeilen op het Wad, denk ik: Wat hebben we hier een stukje unieke natuur.'

Vrienden?

We proberen het nog één keer: 'Heb je vaak contact met de koning?' Woldring lacht: 'We komen elkaar regelmatig tegen'.

RTV Noord staat de hele week stil bij Koningsdag in Groningen op 27 april, met vooraf allerlei artikelen, zoals:

- Elke ochtend een verhaal over een ontmoeting met de Koning

- Elk middaguur een van de Bekende Groningers langs de Koningsdag-route

- Elke middag maakt een Groningse artiest iets feestelijk met een nummer

- Elke middag de uitreiking van twee RTV Noord-lintjes

- Elke avond om 20.00 uur een Koningsdag-column

- Alles over Koningsdag