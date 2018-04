Stikstoffabriek kan mogelijk meer 'Gronings gas' produceren

De stikstofinstallatie die bij Zuidbroek wordt gebouwd, kan mogelijk meer gas produceren dan tot dusver gedacht werd. Gasunie Transport Services en de NAM doen daar momenteel onderzoek naar.

In de fabriek wordt stikstof toegevoegd aan buitenlands gas, dat daardoor geschikt wordt gemaakt voor gebruik in Nederland. De fabriek kost zo'n half miljard euro en wordt gebouwd bij Zuidbroek.

Zeven miljard kuub

Nu gaat men er nog vanuit dat een stikstofinstallatie zo'n zeven miljard kubieke meter gas per jaar kan leveren. De winning in Groningen kan dan met dat aantal worden teruggeschroefd en dan wordt er ook nog voldaan aan de leveringszekerheid.

Tien miljard

Directeur Bart Jan Hoevers van de Gasunie zegt dat de stikstofinstallatie met name in de herfst, winter en lente produceert. 'In de zomer staat de installatie uit, want dan is de markt beperkt.'

'We kijken nu met de NAM of het mogelijk is om onze fabriek in te zetten voor de gasopslag bij Norg, zodat de installatie ook in de zomer aangezet kan worden. Dan kun je wellicht tien miljard kubieke meter Gronings gas per jaar besparen.'

2022

Wanneer bekend wordt of dat echt kan, is nog onduidelijk. Maar bij dat onderzoek is volgens Hoevers ook geen grote haast geboden. 'Een dergelijke installatie is namelijk pas klaar in 2022.'

