Vlaar Enveloppen is failliet

Vlaar Enveloppen in Groningen is failliet. Het bedrijf, dat ook een vestiging heeft in Krommenie, had al een aantal reorganisaties achter de rug.

In de vestiging in Groningen aan de Van der Hoopstraat werken 19 mensen. In Krommenie 39.

Digitalisering

Volgens curator Alexander Claus is de krimpende markt voor enveloppen de oorzaak van het faillissement. Door de steeds verdergaande digitalisering worden onder meer facturen steeds vaker verstuurd via internet in plaats van enveloppen.

Mogelijke doorstart

Toch zijn er drie overnamekandidaten, zegt Claus. Woensdag sprak hij er een in de vestiging in Groningen, donderdag in Krommenie de twee anderen. De belangstelling zou serieus zijn, maar over de kans op een doorstart laat hij zich niet uit. Ondertussen wordt er nog wel doorgewerkt voor de lopende orders.

Aanvullend

Beide vestigingen vullen elkaar aan in de productie van enveloppen. In Krommenie worden ze gemaakt en in Groningen bedrukt. Vlaar werd in 1926 opgericht als groothandel in papier en papierwaren. In 1945 werd de Groningse vestiging geopend. De enveloppenfabriek in de stad werd in 2014 gesloten. Alleen de offsetdrukkerij bleef hier over.

Banenverlies?

Als het komt tot een doorstart is het niet duidelijk hoeveel arbeidsplaatsen behouden blijven, zegt Claus. Wel denkt hij dat het baanverlies in Groningen kan meevallen, omdat er hier al erg efficiënt wordt gewerkt.