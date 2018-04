Tiemen, melkboer van het Hogeland: dochter schrijft portret en tijdsbeeld

Drie jaar geleden kwam er plotsklaps een eind aan het leven van Tiemen van Dijken uit Middelstum. Met zijn rijdende winkel was Van Dijken een bekende verschijning op een groot deel van het Hogeland.

Zijn dochter schreef een boek over hem maar vooral ook over het leven op het Groninger platteland en de rol van de melkboer daarin. Tiemen, melkboer van het Hogeland - zoals het boek heet - wordt zaterdag in Middelstum gepresenteerd.

Kostwinner

Door ziekte van zijn vader werd Tiemen al op 16-jarige leeftijd kostwinner van het gezin. Zijn vader en moeder runden een klein kruidenierswinkeltje in Middelstum en vader ging daarnaast met een melkkar langs de deuren.

De kleine Tiemen werd al jong gegrepen door het vak van rijdende melkboer en zat vaak bij zijn vader op de kar. Toen pa werd geveld door ziekte, nam Tiemen de melkroute van zijn vader over.

Van melkkar tot SRV-wagen

De melkkar werd op den duur een SRV-wagen. Daarmee bediende Tiemen niet alleen Middelstum, maar uiteindelijk ook een groot deel van het Hogeland. Pas na zijn dood kwam zijn dochter erachter hoe groot de betekenis van haar vader, melkboer Tiemen, voor veel van zijn klanten was.

'Luisterend oor'

'Ik wist wel dat hij altijd hard werkte en bij veel mensen over de vloer kwam, maar als kind besteed je daar niet veel aandacht aan', vertelt Margriet van Dijken. 'Pas toen hij was overleden en we werden overstelpt met verhalen van zijn klanten, begreep ik dat hij behalve melkboer ook een andere functie had.'

'Hij was een luisterend oor', vervolgt Van Dijken. 'Hij had een persoonlijke band met veel van zijn klanten. Er waren klanten bij die al klant waren bij zijn vader - mijn opa - en die vertellen mijn moeder nog steeds dat ze hem nog iedere dag missen.'

Sappelen in de crisisjaren

In het boek schetst Van Dijken op herkenbare wijze het leven van haar vader en zijn ouders. Van het sappelen in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw, tot de komst van de supermarkt en het verdwijnen van de talrijke kruidenierszaakjes op het Groninger platteland.

Tijdsbeeld

'Ik wilde graag de familiegeschiedenis vertellen maar ik ook een tijdsbeeld geven: hoe heeft het zich ontwikkeld? Mijn opa ging bijvoorbeeld eerst met de bakfiets langs de deur. Maar ook de concurrentie van supermarkten die uit de grond schoten en de komst van de SRV-wagen komen aan bod. Vooral dat laatste was heel modern voor die tijd.'

Tiemen, melkboer van het Hogeland is uitgegeven door de Groninger uitgeverij Passage. Zaterdag wordt het boek om 16:00 uur gepresenteerd op borg Ewsum in Middelstum.