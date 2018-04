Laatste schooldag in Roden loopt uit de hand

Een groep eindexamenkandidaten vmbo van de Ronerborg in Roden heeft dinsdag tijdens hun laatste schooldag vernielingen aangericht aan en rond de school.

Verf

De leerlingen schreven met waterverf weinig vleiende teksten op de muur, buitenmeubilair werd vernield, tegels werden kapot gegooid en ook het hekwerk rond de school moest het ontgelden. Bovendien lag het plein bezaaid met toiletpapier.

Kosten worden verhaald

'Wij vinden dit onacceptabel en daarom hebben we ingegrepen', zegt Trijnie van Wijk van de Onderwijsgroep Noord, waar de Ronerborg onderdeel van uitmaakt. 'In overleg met de politie en jeugdwerk hebben we besloten dat deze groep de boel zelf moet schoonmaken.'

'Voor zover dat niet lukt hebben we een schoonmaakbedrijf ingeschakeld. De kosten worden verhaald op de ouders van de leerlingen, die daarmee hebben ingestemd.'

'Geen politiezaak'

De politie bevestigt dat ze bij de zaak betrokken is. 'Wij hebben advies gegeven', zegt woordvoerder Paul Heidanus. De schoolleiding heeft besloten geen aangifte te doen en daarmee is het geen politiezaak meer.'

Bloemetje

Trijnie van Wijk denkt dat de leerlingen spijt hebben van hun actie: 'Vanochtend kwamen ze met een bloemetje en een kaartje met daarop 'sorry' bij de schoolleiding.'

Walibi

Spijt of niet, de groep is donderdag niet met de rest van hun klasgenoten mee op het schooluitje naar attractiepark Walibi. 'Ze mogen zich vandaag op school voorbereiden op de eindexamens', besluit Van Wijk.