Voorman Arbiter Bodembeweging geeft er de brui aan

Voorzitter Jenne van der Vinne van de Arbiter Bodembeweging stopt er mee. Op 1 mei zwaait hij af.

De oud-rechter laat weten dat de komst van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade niet de reden is om op te stappen.

Door de komst van deze nieuwe organisatie verdwijnen de arbiters van het toneel. Ze handelen lopende geschillen over schade in het aardbevingsgebied nog wel af.

'Ik ben op leeftijd, het is goed zo'

De leider van de arbiters zegt zich twee jaar geleden bij de start al voorgenomen te hebben nu te stoppen.

'Ik ben al op leeftijd. het is goed zo. Er is geen verband met de huidige ontwikkelingen,' verzekert Van der Vinne, die altijd erg kritisch is geweest over het nieuwe schadeprotocol.

Niet de enige

Van der Vinne is niet de enige die de arbiters de rug toekeert. Arbiter van het eerste uur Jacques van der Hulst stopt er ook mee.

Uit een evaluatie van de Rijksuniversiteit Groningen bleek recent dat de arbiters goed werk leveren. Toch worden ze overbodig.

Wel moeten eerst nog honderden zaken worden afgehandeld. Dat gebeurt onder leiding van Pieter Schulting, die al twee jaar een van de arbiters is.

