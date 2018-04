Wmo-vervoer Groningen: zijn de kinderziektes bij Connexxion voorbij?

Vier maanden is Connexxion nu verantwoordelijk voor het Wmo-vervoer in Groningen. Dat ging met name in het begin met horten en stoten. Hoe staat het er nu voor?

Opstartproblemen

Het Wmo-vervoer is vervoer voor mensen die vanwege een beperking niet kunnen reizen met de fiets of de bus. Oorspronkelijk zou Connexxion - dat nu drie weken meedraait in Publiek Vervoer Groningen Drenthe - op 1 april het Wmo-vervoer overnemen van de BIOS-groep. Maar omdat de BIOS-groep al op 1 januari het bijltje er bij neergooide, moest Connexxion ineens drie maanden eerder komen 'opdraven'.

Dat ging gepaard met opstartproblemen. Honderden taxi's kwamen te laat en telefonisch was Connexxion niet altijd goed te bereiken. 'Er waren lange wachttijden voordat de telefoon werd opgenomen, soms wel tot 23 wachtenden voor mij,' zegt reiziger George Flapper. Hij is blind en maakt daarom gebruik van het aangepast vervoer.

De BIOS-groep plande altijd heel krap. Als er maar een scheet gebeurde in het verkeer, dan waren ze te laat. Connexxion plant een stuk ruimer George Flapper - reiziger

Verbetering

Connexxion erkent dat de korte voorbereidingsperiode gevolgen had voor de kwaliteit van de dienstverlening. 'Maar ondanks de zeer korte implementatie zijn we er in geslaagd om de kwaliteit snel op een acceptabel niveau te krijgen. Ieder maand is er een verbetering in stiptheid en het aantal tevreden klanten', aldus een woordvoerder.

Zo was het aantal klachten dat Connexxion volgens de woordvoerder binnenkreeg in maart dit jaar ruim drie keer zo laag als in januari (26 om 94). Ook is Connexxion tevreden over de stiptheid. In april haalde Connexxion naar eigen zeggen een stiptheidspercentage van rond de 92 procent.

Flapper is redelijk tevreden over Connexxion. 'De BIOS-groep plande altijd heel krap. Als er maar een scheet gebeurde in het verkeer, dan waren ze te laat. Connexxion plant een stuk ruimer.'

Reactie partijen

Ook de SP in de Groninger gemeenteraad laat weten zich te herkennen in de verbetering van het Wmo-vervoer. Raadslid Wim Koks riep vanwege de opstartproblemen actief op om klachten te melden. 'In de maanden januari en februari kamen veel klachten binnen, onder andere over automatiseringssystemen die niet goed werkten en taxi's die te laat kwamen. Het werd in de gemeenteraad besproken. Het gemeentebestuur schaarde het onder kinderziektes.'

Dat het kinderziektes waren, gelooft Koks wel. 'Na die eerste maanden is het aantal binnengekomen klachten inderdaad fors afgenomen. Zo nu en dan krijgen we nog wat klachten, maar beduidend minder dan eerst.'

Ik dien geen klachten meer in. Dat heeft geen zin Froukje Harkema - reiziger

Topniveau?

Niet alles is echter koek en ei. Zo zijn er cliënten die hun klachten niet meer melden bij Connexxion. Froukje Harkema is daar een van.

Volgens haar zei de gemeente dat alles bij het oude zou blijven toen Connexxion het vervoer overnam van de BIOS-groep. 'Maar dat konden ze niet waarmaken.' Ze geeft een voorbeeld. Onlangs belde ze Connexxion om een aantal ritten te annuleren. 'Ik kreeg te horen dat de ritten er niet meer in stonden.' Maar toch stond de volgende ochtend een busje voor haar huis. 'De chauffeur zei toen: "Ik ga deze rit loos melden." Dat kost zes euro. Nu gaat het me niet zozeer om het geld, maar ik wil gewoon kwaliteit.'

Harkema is het vertrouwen in Connexxion kwijt. 'Ik dien geen klachten meer in. Dat heeft geen zin. Je krijgt bij een klacht steeds een briefje met 'wat vervelend' en 'u krijgt uw geld terug'. Ik wil mijn geld niet terug. Wat is nou zes euro? Ik wil dat het goed gaat.'

Evaluatie

Bij Noorderbrug (een zorgspecialist voor mensen met onder meer niet-aangeboren hersenletsel en een chronische neurologische aandoening) vindt er daarom tegenwoordig maandelijks overleg plaats tussen Connexxion, Noorderbrug én cliënten die gebruik maken van het Wmo-vervoer. Marianne van der Harten, bestuurder bij Noorderbrug: 'We willen dat de verbeteringen die zijn ingezet aanhouden. Daarom willen we het allemaal goed monitoren.'

Van der Harten merkt op dat de deelname van cliënten zelf aan de maandelijkse evaluatie een boost geeft aan hun zelfvertrouwen. 'Ik heb ze uitvoerig gecomplimenteerd met dat ze de moed hadden om hun verhaal te doen.' Volgens haar zijn cliënten zélf namelijk veel beter in staat om problemen aan te kaarten. 'Het heeft dan ook veel meer impact.'

Te hoge busjes

Flapper heeft er in elk geval wél vertrouwen in dat het goed komt. Hij vindt wel dat de telefonisten bij Connexxion nog moeten worden ingewerkt. 'Ze missen bepaalde kennis', merkt hij op. 'Bovendien gebruikt Connexxion nog regelmatig busjes met een hoge instap en dat is voor ouderen gevaarlijk.'

'Het is meerdere keren voorgekomen dat mensen eerst op de vloer gingen zitten om er dan uit te stappen. Ik heb ook wel meegemaakt dat een vrouw zei: 'Ik durf niet, ik ben bang'.' Een woordvoerder van Connexxion verklaart dat Connexxion gebruik maakt van lokale vervoerders. 'Wij snappen dat niet iedere lokale vervoerder financieel in staat is om voor iedere cliënt eigen busjes te regelen.' Bovendien geeft de woordvoerder aan sinds het begin van Publiek Vervoer Groningen Drenthe (9 april, red.) met duurzame busjes te rijden die voor iedereen een geschikte treeplank hebben.

Ondanks de incidenten die Flapper noemt, is hij al met al toch redelijk positief: 'Bij Connexxion zijn ze uitermate vriendelijk, moet ik zeggen, en erg hulpvaardig.'

Soms ontbreken steunbeugels, waardoor chauffeurs de cliënten in het busje moeten tillen René Bolle - CDA Groningen

Klachten uit Paddepoel

Bij de raadsfractie van het CDA Groningen zijn, ondanks de positieve geluiden, de afgelopen weken meer klachten over het Wmo-vervoer binnengekomen, vooral uit de wijk Paddepoel.

Fractielid René Bolle: 'Het gaat dan om mensen die bij klachten tussen verschillende instanties heen en weer gepingpongd worden. Ook gaat het om ongemakken, zoals het ontbreken van steunbeugels bij busjes, waardoor chauffeurs de cliënten het busje in moeten tillen.' Vooral het feit dat deze klachten uit een klein gebied komen valt Bolle op. 'Ik schrok hier wel van.'

Ook dit is voorgelegd aan Connexxion. Vanwege onder meer de drukte met Koningsdag en de stakingen in het openbaar vervoer kon de woordvoerder hier nog niet op reageren.

