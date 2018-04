Delfzijl voor miljoenen op de schop: dit zijn de meest ingrijpende veranderingen

Delfzijl krijgt een metamorfose. Ingrijpende aanpassingen, zoals een compleet nieuw winkelplein, moeten het centrum van de stad aantrekkelijker maken. Klaar voor de toekomst, gericht op minder inwoners en meer toeristen.

RTV Noord zet de tien belangrijkste veranderingen op rij. We vergelijken de situatie van nu met de schetsen van straks. Ook geven we aan wat elk project kost, gebaseerd op informatie van de gemeente Delfzijl, woningcorporatie Acantus, waterschap Noorderzijlvest en projectontwikkelaars. Dit is de toekomst van Delfzijl:

1. De Molenberg wordt opgelapt

Theater en congrescentrum De Molenberg is hard toe aan een opknapbeurt. De techniek is verouderd. Er is te weinig ruimte op het podium en af het toe wil het dak nog wel eens lekken.

Cabaretier Guido Weijers werd bijvoorbeeld natgeregend tijdens zijn show. Theater-directeur Daniël Wever keek zelfs wel eens op Buienradar voorafgaand aan optredens.

De renovatieplannen zijn nodig om deze problemen op te lossen en te voorkomen dat bekende artiesten, zoals Youp van 't Hek of Bert Visscher, Delfzijl links laten liggen.

De gemeenteraad had een budget van drie miljoen euro, maar daar kan de grootschalige renovatie niet van betaald worden, zo bleek uit een haalbaarheidsstudie. Daarom krijgt De Molenberg nu een 'oplapbeurt' van anderhalf miljoen euro, zodat het gebouw er weer tien jaar tegenaan kan. Ook cultuurinstelling IVAK en de bibliotheek moeten een plek krijgen in het cultuurhuis.

Gereed: nog niet bekend

Kosten: 1,5 miljoen euro

2. Gezondheidscentrum in oude postkantoor

In het oude postkantoor aan het Molenbergplein komt het nieuwe gezondheidscentrum. Het moet de leegte vullen die het Delfzicht ziekenhuis achterlaat. Op 30 juni verhuist het ziekenhuis naar de nieuwbouwlocatie in Scheemda.

In het centrum komen huisartsen uit Delfzijl Noord en Poseidon aan de Jachtlaan. Specialisten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) houden er nabehandelingen en controles. Ook kun je er bloedprikken, röntgenfoto's laten maken, naar fysiotherapie en naar de apotheek gaan.

Het gezondheidscentrum gaat waarschijnlijk nog niet op 1 juli open. De bouw loopt vertraging op omdat bouwmaterialen te laat worden geleverd. De gemeente Delfzijl en Stichting Eerstelijns Diagnostiek Groningen (SEDN) kijken nu naar een tijdelijke oplossing.

Gereed: zomer 2018

Kosten: 2,5 miljoen euro

3. Afrekenen met brand: nieuwbouw in de Landstraat

Eind 2016 brandden drie panden af in het centrum van Delfzijl. De brand sloeg een gat in het winkelhart van de havenstad, op de kruising van de Landstraat met de Poststraat.

Afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe winkelpand, met appartementen daarboven. Deze maand ging de eerste paal de grond in.

Volgens architect Derk Flikkema wordt het geen 'monotone eenheidsworst', maar krijgt het gebouw het karakter van de winkelstraat.

Gereed: begin 2019

Kosten: 1,1 miljoen euro

4. Wonen met een plus

Aan de kop van het centrum komt een nieuw complex onder de noemer 'Wonen met een plus'. Het komt zoals het nu lijkt naast de Albert Heijn, op de plek van onder meer café Het Anker, die daarom de deuren eind juni moet sluiten.

De woningen zijn volgens de gemeente voor iedereen geschikt:jongeren, ouderen en mensen zorg nodig hebben.

Er komen zestig tot tachtig huizen. Ook de Lidl, nu nog in de laagbouw aan het Vennenplein, krijgt hier een plek. De gemeente werkt bij dit project samen met woningcorporatie Acantus en Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha.

Gereed: eind 2020/begin 2021

Kosten: Zowel aannemer Rottinghuis als de gemeente Delfzijl kunnen nog niet aangeven wat dit project gaat kosten. Gemeente Delfzijl: 'Er vinden met verschillende partijen onderhandelingen plaats op allerlei niveaus waardoor het nu niet mogelijk is iets te zeggen over de kosten van het geheel.'

5. Nieuw Vennenplein, zonder flat

De meest ingrijpende verandering op het Vennenplein heeft al plaatsgevonden. De tien verdiepingen hoge Vennenflat is tegen de vlakte, waardoor winkelend publiek nu uitzicht heeft op de dijk. De laagbouw (waar onder meer de Lidl in zit) gaat in 2019 of 2020 tegen de vlakte.

In de loop van dit jaar begint de herontwikkeling van het plein zelf. In juni en juli komen er tijdelijke parkeerplekken op de plek van de Vennenflat, omdat andere parkeerplekken door werkzaamheden verdwijnen.

Het nieuwe plein krijgt een parkachtige uitstraling met bomen en bosjes. Het moet de schakel worden tussen het winkelgebied en het nieuwe stadsstrand.

Gereed: begin 2019

Kosten: 4,2 miljoen euro

6. Een brug in de vorm van de vesting Delfzijl

Vanaf het Vennenplein komt een nieuwe brug over de Oosterveldweg naar de dijk. Het hoofd van de brug krijgt de vorm van de vroegere vesting Delfzijl. Ook komt er een wandelpad naar de brug, waardoor mindervaliden er ook gebruik van kunnen maken.

De brug sluit aan op de nieuwe zeedijk en boulevard.

Gereed: nog niet bekend

Kosten: nog niet bekend

7. Stadsstrand om toeristen te trekken

Delfzijl wil zich profileren als havenstad. Om meer toeristen te trekken, wordt het huidige stadsstrand vergroot.

Aannemerscombinatie Ommelanderdiek werkt momenteel samen met waterschap Noorderzijlvest aan een nieuwe, versterkte zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Deze is bestand tegen aardbevingen van 5.0 op de Schaal van Richter. Bij het centrum van Delfzijl komt de dijk enkele tientallen meter meer landinwaarts te liggen, waardoor het strand groter wordt.

Een ander onderdeel van het zogenoemde Marconi buitendijks-project is de aanleg van het kwelderlandschap aan de Handelskade Oost en de Schermdijk in Delfzijl. De visdief en de noordse stern krijgen aan de rand van de kwelder een eigen broedeiland. Ook het Waddenfonds en de Provincie Groningen betalen hieraan mee.

Gereed: 2019

Kosten: 33 miljoen euro

Overigens: de kosten voor de gehele versterking van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven zijn 123,2 miljoen euro.

8. Muzeeaquarium: beter laat dan nooit

Door de versterking en verplaatsing van de zeedijk, moest het oude gebouw van het Muzeeaquarium wijken. Het pand is eind 2016 afgebroken; de bunker met aquaria is blijven staan.

Het nieuwe gebouw staat sinds april vorig jaar enkele tientallen meters verderop aan de Kustweg. Het museum zou vervolgens in de zomer van 2017 opengaan, maar dat lukte niet door problemen rond de bekabeling en aanleg van bestrating. Daardoor konden de museumstukken niet op tijd worden aangevoerd. Ook had het museum problemen om de inrichting te financieren.

Het museum heeft nu als doel om op 1 juni 2018 de deuren te openen, een jaar later dan gepland. De gemeente heeft drie ton beschikbaar gesteld voor de inrichting. Onlangs zijn wel scheuren gevonden in de betonnen vloer. Volgens de gemeente en de directie van het museum heeft dat geen gevolgen voor de opening. De scheuren worden namelijk eerst 'gepleisterd'.

Gereed: juni 2018

Kosten: 2,2 miljoen euro

9. Nieuw stationsgebied: van grijs naar groen

Het Stationsplein heeft nu een verouderde, 'grijze' uitstraling. Daarom krijgt de entree van Delfzijl een nieuwe, parkachtige uitstraling met veel bomen en groen. Het busstation wordt verplaatst van de voorkant naar de oostkant. De parkeerplekken en taxistandplaatsen gaan naar de westkant.

Ook komt er een rotonde op het kruispunt van de Stationsweg met de Damsterlaan, waardoor de situatie veiliger moet worden.

Gereed: eind 2018

Kosten: 2 miljoen euro

10. Nul-op-de-meter appartementen Spoorstraat

Woningcorporatie Acantus bouwt vijftien nieuwe appartementen aan de Spoorstraat. De huizen krijgen twee slaapkamers en een tuin aan de achterkant van het complex. Bijzonder is dat het aardbevingsbestendige nul op de meter-woningen worden. Dat betekent dat de huizen jaarlijks net zoveel stroom moeten opwekken als gebruiken.

Onder meer enkele oud-bewoners van de inmiddels gesloopte Vennenflat krijgen een plekje in dit nieuwe complex, schuin tegenover het Vennenplein.

Gereed: voorjaar 2019

Kosten: Acantus kan hier nog niets over zeggen.

Meer veranderingen

Naast deze tien veranderingen, gaat er nog veel meer gebeuren in Delfzijl. Denk daarbij aan een nieuw onderkomen voor de voedselbank, waar de gemeente nog altijd druk naar op zoek is. Ook gaat een deel van de Brede School Noord tegen de vlakte vanwege de versterkingsopgave.

En dat is nog maar een pril begin, want mogelijk moeten vele honderden huizen in Delfzijl Noord en Tuikwerd worden versterkt als gevolg van de aardbevingen. Daarover is het laatste woord, vanzelfsprekend, nog niet gezegd.

