Groninger opgepakt voor rol in wraakpornonetwerk

Een 35-jarige Groninger is opgepakt voor zijn rol in een wraakpornonetwerk. Hij wordt verdacht van het stelen van naaktfoto's en video's van vrouwen.

Dit meldt RTL Nieuws. Eerder deze maand ontmaskerde RTL het wraakpornonetwerk. Binnen dit netwerk waren duizenden foto's en video's van verschillende vrouwen gerangschikt op naam of woonplaats.

'Grote hoeveelheid beeldmateriaal'

Via een 31-jarige verdachte uit Culemborg kwam de Groninger in beeld. Wat zijn exacte rol is, is nog onduidelijk. Wel werd duidelijk dat hij 'over een grote hoeveelheid beeldmateriaal van vrouwen beschikte'.

De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen een vrouw aangifte deed, omdat foto's van haar waren gestolen en online waren gezet.

Verder onderzoek

De politie zegt tegenover RTL dat het 'een enorme klus' wordt om uit te zoeken in hoeverre de beelden zijn verspreid en of er sprake is van kinderporno.

