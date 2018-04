Geen versterking, maar sloop voor vliesgevelwoningen Appingedam

De 165 'vliesgevelwoningen' in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam maken plaats voor nieuwbouw.

De pilot met de versterking van de hoekwoningen van de afzonderlijke blokken is mislukt. Dat hebben de eigenaren woensdagavond te horen gekregen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Verrast

Volgens bewoner Edwin de Gries waren de meeste betrokkenen verrast door het besluit om niet langer in te zetten op het versterken van deze woningen. 'Maar de meesten zijn allang blij dat wordt gekozen voor veiligheid', zegt De Gries.

'Het zijn bijna allemaal woningeigenaren. We vinden veiligheid, duurzaamheid en een duidelijk toekomstperspectief het belangrijkst, of dat nou met sloop en nieuwbouw wordt bereikt of met versterken. Het gaat om huizen die allang zijn afgeschreven, dus sloop ligt meer voor de hand. Maar voor de bewoners die betrokken waren bij de versterkingspilot, is het wel zuur.'

Net terug thuis

Er is ruim drie miljoen euro gestoken in deze pilot, waarbij in vier rijen huizen de hoekwoningen zijn versterkt tot een soort boekensteunen die de woningen ertussen, bij een eventuele aardbeving, op hun plaats moeten houden. Eén van de bewoners was net terug uit zijn wisselwoning. Daar had hij een half jaar gewoond vanwege de pilot. De Damster laat via Twitter weten not amused te zijn.

Vliesgevelwoningen worden gekenmerkt door voor- en achtergevels van licht materiaal, met alleen stenen tussen- en binnenmuren. Die zouden relatief makkelijk versterkt kunnen worden, maar er is dus toch gekozen voor sloop en nieuwbouw.

