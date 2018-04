RTV Noord-lintjes: 'Wat schattig! Wat superlief!'

In aanloop naar de lintjesregen van donderdag reikt RTV Noord elke dag lintjes uit aan Groningers die altijd klaarstaan voor anderen. Deze toppers krijgen de titel Ridder in de Orde van RTV Noord.

De Kloothommels eren 'tweede moeder'

Vriendengroep De Kloothommels uit Haren is maar wat blij met Iris Drent. Ze is de enige volwassene in de groep, die verder bestaat uit dertien pubers.

'Ze staat heel veel voor mensen klaar. Als we iets hebben, kunnen we altijd naar haar toe komen met onze problemen', zegt Eva Willemijn van der Zee.

Maud Meijer: 'Ik noem haar overal mijn tweede moeder.' Reden genoeg voor de twee meiden om haar voor te dragen voor een RTV Noord-lintje.

'Wat schattig! Wat superlief!', zegt Iris, als ze wordt verrast met het nieuws. De Kloothommels betekenen veel voor haar. 'Het zijn gewoon mijn kinderen eigenlijk, allemaal.'

Zussenliefde

Alie Feiken nomineerde haar zus Greta Wolf voor een RTV Noord-lintje. 'Ze heeft een gouden hart en staat altijd voor iedereen klaar. Dit is mijn kans om haar een keer in het zonnetje te zetten.'

Greta zag het niet aankomen. 'Ik vind dit heel mooi, maar het is wel verrassend.'

Greta woont net over de Drentse grens, in Gasselternijveenschemond. Daarvoor woonde ze in Stadskanaal. Ze doet nog steeds een hoop vrijwilligerswerk voor mensen in Stadskanaal en Musselkanaal.

Na het overlijden van hun moeder vangt Greta een andere zus op, die gehandicapt is. Ze doet ook boodschappen voor een andere zus, die ms heeft. En ook een oude buurvrouw kan op haar hulp rekenen. Alie: 'Ze is vijf dagen in de week druk met iedereen. En dan heeft ze het in het weekend ook nog druk met haar kinderen.'

Voor Greta is het geen moeite. 'Ik kan niet zitten, ik vind het normaal wat ik doe.'

Lees ook:

- RTV Noord-lintjes: 'Ach, dit vind ik fantastisch'

- RTV Noord-lintjes: 'Ik heb nergens om gevraagd...'

- De eerste RTV Noord-lintjes zijn uitgereikt: 'Ik vind dit echt heel leuk'