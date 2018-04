Groningen maakt zich op voor Koningsdag: 'Alles moet spik en span zijn'

De stad Groningen maakt zich op voor de komst van koninklijke familie en 60.000 tot 80.000 bezoekers vandaag. Het moet een feest worden, maar dat gaat niet vanzelf.

Deze morgen wordt nog even hard gewerkt aan het opruimen van de stad na Koningsnacht. Alles moet er natuurlijk spik en span uitzien, maar na een nacht stappen met duizenden Groningers is dat nog wel een klus.

De schoonmaakploeg is aan de ene kant nog druk bezig met opruimen, terwijl aan de andere kant de laatste voorbereidingen langs de route plaatsvinden. Zo wordt rond 06:30 uur nog de laatste hand gelegd aan de oranje loper op het Prinsenhof, waar het koninklijk paar om 11:00 uur overheen loopt.



'Alles moet spik en span zijn'

'Dat steekt nog even nauw, maar we komen er wel uit', zegt een medewerker over de eervolle klus. 'Het is nog vroeg, dus we hebben nog genoeg energie. Voor elf uur moet alles natuurlijk spik en span zijn. Na deze loper maken we met de route mee de laatste klusjes af.'

Werken tussen feestvierders

Bij Kees van der helm, projectleider Koningsdag, valt gezonde spanning te bespeuren. Eén belangrijke horde, Koningsnacht, is inmiddels achter de rug.

'Die verliep zonder grote incidenten. Er waren naar schatting 30.000 mensen in de stad en nog eens 5000 op de drafbaan. Tussen alle mensen die met een slokje op door de stad marcheerden, deden onze mensen hun werk. Deze ochtend zijn we nog bezig met de laatste hekken plaatsen, een check van de beveiliging en schoonmaken. Alles de koning komt staat alles keurig netjes.'



Koningsdag-projectleider Kees van der Helm



Route en programma

De route start om 11:00 uur in de Prinsenhof en eindigt rond 13:00 uur op de Vismarkt.



Er is een uitgebreid programma voor de koninklijke familie. In 1.180 meter zien ze van alles. In dit overzicht leggen we alles uit.

