Geen streek- én stadsvervoer maandag en dinsdag door staking

De staking in het streekvervoer gaat aanstaande maandag en dinsdag door. Voor onze provincie betekent dit dat de stads- en streekbussen van Qbuzz en Arriva en de treinen van Arriva twee dagen niet rijden.

Werkgevers hebben via een kort geding geprobeerd de staking te laten verbieden, maar de rechter ging daar niet in mee.

'Alle regionale vervoerders doen mee'

Eerst leek het erop dat het in onze provincie uitsluitend om de streekbussen van Qbuzz ging. Maar vakbond FNV laat weten dat álle regionale vervoerders staken. 'Er rijden in heel Nederland dan geen streekbussen. Ook alle regionale treinen die niet van NS zijn, rijden die dagen niet.'

De treinmachinisten van Arriva vallen onder een andere cao dan de buschauffeurs van Qbuzz, maar ze staken dus wel mee. Zij willen hetzelfde salaris als hun NS-collega's.

Keiharde afspraken

Paula Verhoef van FNV Streekvervoer vindt het 'volkomen terecht' dat de rechter toestemming heeft gegeven voor de staking. 'Er zijn hier grotere belangen in het spel. Werkgevers knijpen de chauffeurs al jaren steeds verder uit, de rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. Dat moet afgelopen zijn. We willen keiharde afspraken in de cao. Komen die er niet, dan blijven de acties. Werkgevers hebben het helemaal zelf in de hand.'

Oneigenlijk gebruik van het stakingsrecht

De werkgevers zijn 'enorm teleurgesteld in deze uitkomst voor al onze reizigers. We moeten vanaf dit punt kijken hoe we verder gaan in de onderhandelingen'. Woensdag tijdens het kort geding zeiden ze dat de vakbonden FNV en CNV oneigenlijk gebruik willen maken van het stakingsrecht.

Volgens hun raadsvrouw Saar Waegeningh verrasten de bonden de werkgevers onlangs met nieuwe voorstellen, terwijl er al een onderhandelingsresultaat op tafel lag. De werkgevers kregen een week de tijd hiermee akkoord te gaan. Maar de volgende dag al hoorden ze dat de 48-uursactie eraan komt. Daaruit blijkt volgens Waegeningh dat 'het instrument staking geen middel is, maar een doel op zich'.

