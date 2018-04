Passagierscijfers Airport Eelde structureel hoger dan cijfers van CBS: waarom eigenlijk?

Het is regelmatig een discussiepunt: vervoert Groningen Airport Eelde (GAE) werkelijk zoveel passagiers als ze claimen? Of trekken ze een te grote broek aan?

Neem de passagierstotalen van het eerste kwartaal van dit jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt dat er 35.050 passagiers via Eelde zijn gereisd; GAE zélf meldt 37.877 passagiers. Watskeburt?

verhaal gaat onder de grafiek verder



Vertroebeling?

Luchtvaarteconoom Eric Pels (Vrije Universiteit in Amsterdam) legt uit dat er geen sprake is van misleiding. Het gaat volgens hem namelijk om zogenoemde transitpassagiers. Dat zijn passagiers die landen op Eelde en zonder het vliegtuig te verlaten weer vertrekken vanuit Eelde. Het CBS neemt deze cijfers niet mee, Groningen Airport Eelde wel.

Transitpassagiers zijn er niet om de omgeving te bezoeken. Ze besteden er ook niets. Eric Pels, luchtvaarteconoom

De vraag is of GAE een vertroebeld beeld van de werkelijkheid geeft. Volgens Pels is dat niet zo. 'Het is maar net waar je in geïnteresseerd bent. Voor vliegtuigmaatschappijen en luchthavens is het interessant om te weten hoeveel mensen het vliegveld aandoen. Voor de omgeving is dat minder interessant. De transitpassagiers zijn er niet om de omgeving van het vliegveld te bezoeken en ze besteden er ook niets.'

Transitpassagiers doen op vliegvelden helemaal niets. Peter Hein van Mulligen, CBS

CBS níet

Dat beaamt ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. 'De reden dat het CBS de transitpassagiers níet meeneemt, is omdat wij alleen kijken naar mensen die iets dóen op het vliegveld. Die langs de douane gaan en tijdens het overstappen geld uitgeven in winkels. Transitpassagiers die hebben hetzelfde vluchtnummer en toestel. Die doen op vliegvelden helemaal niets. Dat vinden wij niet interessant.'

Per passagier ontvangen wij een bedrag. Ook voor transitpassagiers. Lisette van Dijken, woordvoerder GAE

GAE wél

Als transitpassagiers dan niets doen op een vliegveld, waarom neemt GAE ze dan wél mee? Woordvoerdster Lisette van Dijken: 'Het is een standaard manier van tellen. Alle luchthavens tellen zo.' Bovendien geeft Van Dijken aan dat GAE aan transitpassagiers ook verdient. 'Per passagier die GAE aandoet, ontvangen wij een bedrag. Dat geldt ook voor transitpassagiers.'

Hoeveel dat is verschilt per airline en per deal. 'We hebben er daarnaast ook gewoon werk van. Soms moeten transitpassagiers namelijk wél uitstappen, bijvoorbeeld omdat het vliegveld moet worden schoongemaakt. Ze maken gebruik van ons vliegveld. Daarom vinden wij het fair om ze wél mee te tellen', aldus Van Dijken.