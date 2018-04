Deel dit artikel:











Koningsnummer: 'Het koningshuis is mooi, maar zo onbereikbaar' Henk Wijngaard in de radiostudio (Foto: RTV Noord)

In de week van Koningsdag zijn er in de dagen voorafgaand aan deze feestdag optredens van Groninger artiesten op Radio Noord. Zij staan op hun eigen manier stil bij Koningsdag. Donderdag was Henk Wijngaard aan de beurt.

'Ik heb een liedje geschreven uit het oogpunt van de toeschouwer. Wat overkomt je, als je er 's morgens om zes uur voor uit je bed komt? Hoe speelt zich zo'n dag af?', vertelt Wijngaard over het lied dat hij schreef. 'Ik ben een echte Nederlander' Wijngaard hangt zelf de vlag niet uit op Koningsdag. 'Ik heb niet eens een vlaggenstok. Maar ik ben een nationalist in hart en nieren, ik ben een echte Nederlander. Het koningshuis, het is mooi... Maar het is net alsof die mensen van een andere planeet komen. Ze zijn zo onbereikbaar. De enige die ik ooit heb ontmoet, is Pieter van Vollenhoven. Dat was in het programma 'Op volle toeren'. Toen speelde hij een stukje piano.' 'Klussen aan mijn bootje' De zanger zit niet de hele dag voor de tv als de koning in Stad is. 'Ik heb nog wat te klussen aan mijn bootje.' Hoe klinkt het? Dit is het nummer dat Henk Wijngaard speciaal voor Koningsdag schreef:

