Ondernemers Winsum tonen inzet voor vernieuwend centrum

Ondernemers in Winsum maken graag gebruik van de gemeentelijke subsidie om winkelpanden aan te pakken of te verhuizen naar het centrum. Dat laat de gemeente Winsum en de ondernemersverenging weten.

Winkeliers die van plan zijn hun zaak naar het Boogplein te verplaatsen, kunnen rekenen op tweederde financiële steun. Er is 1 miljoen euro beschikbaar.

21 aanvragen geweest

'Er zijn al 21 aanvragen geweest waarvan de gemeente nu 3 heeft gehonoreerd', zegt Joop Veldhuis van de ondernemersvereniging Winsum. 'Eén ondernemer gaat verhuizen naar het Boogplein en een ander gebruikt het geld om het gebouw aan te pakken. Allemaal mooie initiatieven die het centrum nog mooier maken.'

Winsum wil dat het centrum daardoor weer compact en aantrekkelijk wordt. 'Winkels zitten verspreid door een groot gebied in het centrum. We willen dat de winkels weer bij elkaar zitten. Dat is voor het winkelende publiek veel beter', vertelt Veldhuis.

Pieterpad verlengen

De ondernemers willen daarnaast dat toeristen het centrum beter weten te vinden. Ze willen de route van het Pieterpad verlengen en door het centrum langs historische panden laten lopen. Ze gaan de verlengde route aangeven met borden en een routeboekje.

Gemeente blij

Wethouder Harmannus Blok is blij dat er zoveel aanspraak gemaakt wordt op de subsidie: 'Ik heb het idee dat we op deze manier een aantal ondernemers goed kunnen bedienen.'

Lees ook:

- Winsum vindt nieuwe projectontwikkelaar voor Boogplein

- Meerdere Winsumer ondernemers gaan voor 'subsidieverhuizing'