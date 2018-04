'Ik ben terughoudend en ga niet continu in gesprek met de koninklijke familie'

Alle aandacht zal tijdens Koningsdag uitgaan naar de koninklijke familie als ze de stad Groningen bezoeken. Toch is er ook een speciale rol voor burgemeester Peter den Oudsten.

Hij leidt de Oranjes morgen door de stad heen. 'Het is leuk, maar natuurlijk ook wel een beetje opletten.'

De 1180 meter lange route begint op het Martinikerkhof en eindigt op de Vismarkt. De tocht begint om 11:00 uur en eindigt met een grote finale op de Vismarkt om 13:00 uur.

Tempo bewaken

'De koning volgt de burgemeester tijdens de route', laat Den Oudsten weten. 'Ik moet ook de tijd in de gaten houden. Anderen doen dat ook. We moeten het tempo erin houden en niet te lang blijven staan. Ik zit in een licht begeleidende rol.'

Den Oudsten en de Oranjes

De burgemeester heeft in zijn burgemeestersloopbaan wel ervaring met een dag zoals Koningsdag. In 2002 werd Koninginnedag in Meppel en Hoogeveen gehouden. Destijds was Den Oudsten burgemeester van Meppel.

Het bezoek zou een jaar eerder plaatsvinden, maar in verband met de ziekte mond-en-klauwzeer (MKZ) werd het bezoek toen geannuleerd en verplaatst naar 2002.

Dienende positie

Den Oudsten zal in nauw contact staan met de koninklijke familie, in het bijzonder de koning en koningin. 'Ik heb niet het gevoel dat ik continu met ze in gesprek moet gaan', zegt hij.

'Dat moet ik ook niet doen. Ik neem een dienende positie in. De familie is hier op bezoek. Ze moeten dat bezoek voluit kunnen beleven en voluit contact met het publiek kunnen hebben. Ik ben zelf altijd wat terughoudend en ga niet voortdurend in gesprek. Ik zal met iedereen wel een gesprekje hebben, maar ik laat ook voldoende ruimte dat men de route kan lopen.'

Afscheid?

Wellicht vergezelt de burgemeester voor het laatst de koning in de straten van Groningen. Als de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer een feit is zal die ingaan op 1 januari 2019. De huidige gemeente Groningen wordt dan eerst opgeheven. Dat betekent dat er een andere burgemeester komt. Eerst een waarnemer, daarna een permanente.

Het is nog onduidelijk of Den Oudsten trek heeft in een rol als waarnemend burgemeester. Hij zegt daar nog geen besluit over te hebben genomen. 'Voor mij is het zeker geen afscheid', laat de burgemeester weten.

Wel denkt hij af en toe na over een eventuele doorstart van zijn burgemeesterscarrière. 'Er is nog genoeg tijd om uiteindelijk een besluit te nemen. Ik heb zeker nog geen definitief besluit genomen.'

