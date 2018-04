Groningers op Hannover Messe: 'Als je voorop wil lopen moet je hier zijn'

Netwerken, netwerken en nog eens netwerken. Dat is wat Henk Smid doet op de grootste industriële beurs ter wereld, de Hannover Messe in Duitsland.

High Tech

Smid is directeur van Variass, met vestigingen in Veendam en Drachten. Het bedrijf maakt elektronica voor uiteenlopende apparatuur, van eiersoorteermachine's tot orgaantranplantatiesystemen en bloedverwarmers. High tech dus.

250.000 bezoekers

De Hannover Messe is heel erg groot: In 25 grote hallen presenteren zesduizend ondernemingen van over de hele wereld zich aan het publiek. De Messe duurt vijf dagen en trekt ongeveer tweehonderdvijftigduizend bezoekers.

Voorop lopen

Smid vindt de beurs een prima podium om Variass te presenteren: 'Als je voorop wil lopen, dan moet je ieder jaar één of twee dagen vrijmaken om hier te zijn. Je doet nieuwe ideeën op en ontmoet nieuwe mensen. Dat is de moeite zeker waard.'

Smart factory

Smid is niet alleen in Hannover, hij maakt onderdeel uit van een paviljoen waar 'The region of smart factory' zich presenteert. Dit zijn ongeveer veertig bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland die zich bezig houden met digitalisering. Het gaat dan bijvoorbeeld over verregaande automatisering, dataverwerking en virtuele werkelijkheid.

Lees ook:

- Noordelijke ondernemers op Hannover Messe (2016)