Werkgroep 'tikt bijna de tweeduizend aan' voor kampioenswedstrijd Lycurgus

De volleyballers van Abiant Lycurgus kunnen zondagmiddag in MartiniPlaza de derde landstitel op rij veroveren, door Orion uit Doetinchem te verslaan. De grote vraag is, hoeveel toeschouwers zijn daarbij?

Bij het laatste finaleduel van Lycurgus, in het Alfa-college Sportcentrum, zaten niet meer dan vierhonderd toeschouwers, een historisch dieptepunt. Om een volgende teleurstelling te voorkomen, is er een werkgroep opgericht om MartiniPlaza vol te krijgen.

'Nu bijna tweeduizend'

Een van de deelnemers aan die werkgroep is Evelien Pinkster. Zij denkt dat het de goede kant op gaat met het aantal toeschouwers. 'Nou, ik denk dat we nu bijna de tweeduizend hebben aangetikt', laat ze weten op Radio Noord.

'Gordijnoverleg'?

Of het realistisch is dat het gordijn op de tribune opengaat, waardoor er in totaal 4.350 toeschouwers in MartiniPlaza kunnen, is maar de vraag. 'Daar zitten we nog niet op, dus daar moeten we het nog even over hebben. Maar ik denk dat dit al een mooi aantal is.'

Weddenschap met coach Taaij

Om de werkgroep extra te motiveren, heeft de coach van Lycurgus, Arjan Taaij, een weddenschap afgesloten. Pinkster: 'We zijn ook bezig met werving binnen de vereniging van Lycurgus, bij alle jeugdleden en ook de senioren.'

'En we hadden vorige week na de eerste finalewedstrijd een gesprekje met Arjan (red. Taaij) en die had een target ingesteld van 150 man. Als we dat zouden halen, dan zouden we een barbecue bij hem krijgen… En dat hebben we inmiddels gehaald,' besluit Pinkster met een lach.

Zondagmiddag 14:00 uur

De wedstrijd in MartiniPlaza begint zondagmiddag om 14.00 uur. Lycurgus won de eerste twee duels van de best-of-five serie met 3-1 en 3-0.

