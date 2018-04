'Koningsdag is groots, dat maak je niet vaak zó mee'

Groningen is al enige tijd volop bezig met Koningsdag, en vandaag werden de laatste puntjes op de i gezet voor het koninklijk bezoek van morgen. Dat - en meer - in een oranje getint Noord Vandaag.

1) In de ban van...

... Koningsdag! Er werd vandaag al fanatiek geoefend door artiesten en andere prominenten in Groningen. De stad is nu écht bijna klaar voor de komst van het koningspaar. Hier een impressie!



2) 'Koningsdag is groots'

Wat doet Bram Douwes morgen op Koningsdag eigenlijk? Hij vertelde erover in de studio. De generale repetitie van zijn werkzaamheden verliep in ieder geval goed, maar dat baart hem juist zorgen...



3) Het fort Groningen

Hoe kom je morgen eigenlijk in de stad? Eén tip: de auto is niet de beste optie. Op de fiets heb je betere kansen, maar weet wel: de binnenstad is ook voor fietsen afgesloten. Erik Hogeboom heeft een paar tips.



4) Verheven boven het gepeupel

Nietsvermoedend kwam Alied Sijpkens-Wierenga vanochtend aan bij Landgoed Verhildersum in Leens, om vervolgens compleet verrast te worden. Hoe is dat nou eigenlijk, een lintje ontvangen?



5) Paardenpoeppatrouille

Paardenmest mag sinds februari dit jaar niet meer in de groene containers, en daarom gaat de gemeente Eemsmond strenger controleren. Verslaggeefster Beppie van der Sluis ging mee op 'paardenpoeppatrouille'.



6) Helemaal de blits

De fiets van Georgius Galdermans is gestolen en dat is heel vervelend voor de 91-jarige die erg afhankelijk is van zijn stalen ros. Toen dat bekend werd snelde de hulp hem tegemoet. Beppie van der Sluis zocht Galdermans op.



7) Kira Dekker

Kira Dekker speelde afgelopen dinsdag voor het eerst live op radio haar koningsdagnummer 'Mijn stad'. Vandaag bracht ze het ten gehore op televisie. Bekijk het fragment hieronder.

