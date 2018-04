'Over grenscorrectie Schiermonnikoog valt te praten'

De provincie Friesland wil met Groningen om tafel omdat Schiermonnikoog weer langzaam richting onze provincie schuift. Er moet een grenscorrectie komen. Gedeputeerde Patrick Brouns is bereid daarover in gesprek te gaan.

Uit luchtfoto's blijkt dat de oostkant van het eiland weer richting Groningen is opgeschoven. Via een brief is Provinciale Staten van Friesland hierover geïnformeerd.

Om onduidelijkheden tijdens calamiteiten te voorkomen moet er een grenscorrectie komen. Dan is duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen. In 2006 is dat ook al eens gedaan.

Minder geld

Als het verzoek er komt, wil de provincie Groningen wel dat er duidelijke afspraken komen over het provinciefonds. Een kleinere provincie kan minder geld als consequentie hebben. Hierover wil gedeputeerde Brouns afspraken maken met Friesland.

Herindeling

Er kan pas over de grenscorrectie gesproken worden nadat de lopende herindeling van Het Hogeland wettelijk is afgerond in 2019. De wateren en de grond zijn nu namelijk in eigendom van de gemeente Eemsmond. Die gaat herindelen met Bedum, De Marne en Winsum. Daarna kan er pas een nieuwe procedure gestart worden.

Friesland wil ook eerst beter onderzocht hebben hoe veel land van Schiermonnikoog over de provinciegrens ligt. Binnenkort overleggen de bestuurders over de mogelijke grenscorrectie.

Lees ook:

- Lopend Vuur: Schiermonnikoog hoort bij Groningen