Winsum wil alsnog 5G netwerk

De provincie Groningen kan geen gebruik maken van het 5G netwerk. Dat is begin maart bekend gemaakt. De Winsumer gemeenteraad vindt dit teleurstellend en slecht voor de leefbaarheid.

Het experiment met 5G-internet in onze provincie kan geen doorgang vinden omdat dezelfde golflengtes als het satellietstation in het Friese Burum worden gebruikt. De inlichtingendienst is afhankelijk van deze mast.

Niet gebruikt mogen worden

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft laten weten dat de frequenties daarom niet gebruikt mogen worden.

Winsum vindt dit slecht voor de Groningse economie. Het gebied moet volgens hen mee kunnen groeien met de rest van de wereld en de nieuwste technologieën horen daarbij. Met name boeren op het platteland en het onderwijs in de dorpen kunnen profiteren van een sneller internet netwerk.

Zoeken naar een oplossing

De raad wil dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat prioriteit geeft aan het zoeken van een oplossing. Zodat er toch een 5G netwerk in Groningen kan komen. Het college is gevraagd deze boodschap over te brengen aan de staatssecretaris.