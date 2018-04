Man die kennis neerstak krijgt jeugddetentie

Een twintigjarige man krijgt ruim een jaar jeugddetentie (450 dagen), omdat hij een bekende neerstak in de Herestraat in Groningen. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

De man uit Zwolle was afgelopen augustus op stap en kreeg ruzie met die bekende. Het liep uit de hand en uiteindelijk stak hij het slachtoffer vier keer met een mes. Het slachtoffer werd in zijn been, dij en torso gestoken.

Schadevergoeding

De Zwollenaar moet het slachtoffer 10.000 euro schadevergoeding betalen. Van de celstraf zijn 260 dagen voorwaardelijk.

