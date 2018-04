Auto raakt te water na het inhalen van een tractor

Bij de Pekelderstraat in Stadskanaal is donderdagavond een auto te water geraakt. (Foto: Huisman Media)

Aan de Pekelderstraat in Stadskanaal is donderdagavond een auto te water geraakt. De twee inzittenden uit Onstwedde, een 52-jarige vrouw en haar 18-jarige zoon die achter het stuur zat, zijn uit de auto gehaald.

De politie meldt: 'Inmiddels is gebleken dat de bestuurder van de auto een tractor wilde inhalen. Hierbij is de auto in de berm en uiteindelijk in het water beland. De bestuurder van de tractor wist daarna handelend op te treden door de auto met een ketting naar de kant te trekken.'

Naar het ziekenhuis

In een volgend bericht verklaart de politie: 'Een man, die als eerste uit de auto kon komen, bleek gewond. Het vrouwelijke slachtoffer werd later uit de auto gehaald. Zij werd direct door politie- en ambulancepersoneel gereanimeerd. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.'