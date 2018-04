Koning: 'Er gaat niks, maar dan ook helemaal niks boven Groningen'

'Ik wil jullie namens de familie, maar ook namens mij, hartelijk bedanken voor dit bezoek. We hebben een ongelofelijk warm ontvangst gehad. Een warm applaus voor iedereen', zegt koning Willem-Alexander in zijn dankwoord op een volle Vismarkt. 'Er gaat niks, maar dan ook niks boven Groningen.'

Het is de afsluiting van een Koningsdag die zonder problemen is verlopen.

Prachtige stad en provincie

'Groningen is een prachtige stad en een mooie provincie. Ik ben heel blij dat ik hier mijn verjaardag heb mogen vieren.'

Koning Willem-Alexander bedankt Groningen met die woorden voor de vijfde editie van Koningsdag. 'Groningen is echt een coole stad', vult koningin Máxima aan. Ze is erg te spreken over het bezoek aan de stad.



Een volle Vismarkt

Het koninklijk bezoek kon rekenen op een toestroom van vele oranjefans, al zijn exacte aantallen nog niet bekend.

De Vismarkt stond rond 12:30 uur zo vol dat het plein werd afgesloten door de politie.

Veel aandacht voor aardbevingsproblematiek

Op Koningsdag werd ook aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek. De 8-jarige Karlijn Brontsema droeg een gedicht voor. 'De vloer trilt opeens. Geschrokken. Niet leuk. Scheuren, instorten. Puinhopen en nu?'



Op de Grote Markt kreeg de koninklijke familie het lied van Ede Staal: 'Het is nog nooit zo donker west' te horen.



Ook ging de koning in gesprek met verschillende gedupeerden. Hij nam daar uitgebreid de tijd voor. De gedupeerden maakten duidelijk dat ze nog steeds in angst leven. 'Iedereen denkt nu: oh de gaswinning gaat stoppen, het probleem is opgelost. Maar dat is niet zo', zegt één van de slachtoffers.

'Ik heb het idee dat heel Nederland met ons meeleeft, maar dat het medeleven ophoudt op het Binnenhof', zegt een andere gedupeerde.

De koning vindt het goed dat Groningen laat zien wat er speelt. 'Ik weet zeker dat dit toch een bijdrage levert aan het gevoel in Nederland. Koningin Máxima hoopt dat met deze gespreken en empathie toch met meer zekerheid naar de toekomst gekeken kan worden.



Aan het eind van het gesprek spraken Willem-Alexander en Máxima af dat zij het aardbevingsgebied ook in de toekomst blijven bezoeken en naar de inwoners zullen luisteren. Dat was als reactie op hun gesprekspartners, die aangaven dat het koningspaar welkom is om de gesprekken die in de afgelopen jaren al werden gevoerd ook in de toekomst regelmatig voort te zetten.

