Koningsdag 2018: dit vonden jullie ervan

Groningen kan terugzien op een meer dan geslaagde Koningsdag. Ook op social media werd er volop meegeleefd met het koninklijke bezoek. Wat viel jullie op?

Wie beweegt zich tegenwoordig niet meer op social media? En daarom berichtte het Koninklijk Huis zelf ook gewoon maar enthousiast mee over het bezoek aan Groningen.



Veel mensen zijn altijd erg benieuwd naar de kledingkeuze van de royals. Máxima koos voor een outfit die overeenkomsten had met het bezoek aan Groningen in 2004.



Dat het niet alleen mensen hoeven zijn die zich op Koningsdag in de oranje kleuren hijsen, bewijst deze kat.



Zo is het Frits, niet geschoten is altijd mis. Laat Willem-Alexander het niet zien.



Mochten de koning en koningin nog een keer dubbelgangers nodig hebben: Jetta en Robert houden zich aanbevolen.



Ja, koning Willem-Alexander schudde wat handjes af vandaag. Bijna een doorsnee verjaardag zullen we maar zeggen.



De moeder van Annemarie vindt iets van Koningsdag. Wijze woorden!



Dat het er op social media ook wel eens vervelend aan toe gaat, bleek vandaag toen bepaalde mensen het nodig vonden om prinses Amalia belachelijk te maken vanwege haar uiterlijk. Gelukkig kreeg ze volop bijval, onder meer van Birgit.



Kensington

Dat smaken verschillen bleek maar weer toen de band Kensington de leden van het Koninklijk Huis in de Oude Boteringestraat verraste met een optreden. 'Zo'n onthulling is altijd leuk, maar Kensington is altijd een beetje een band met dat smetje dat elke hit van ze hetzelfde klinkt', zei onze social-presentator Bart Breij.



Deze twitteraars zijn het daar dan weer niet mee eens



Hans kon zich daarentegen wel vinden in wat Bart zei.



Maar vooral de prinsesjes vonden het optreden van Kensington wél leuk. En daar gaat het om, toch?

[Tweet:https://twitter.com/FeeW123/status/989814106487222272]

Bandlid Casper van Kensington gaf één van de prinsesjes een mooi aandenken mee.



Aardbevingen

Tijdens de route van de koninklijke familie door de stad werd er ook aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. Daar werd wisselend op gereageerd.

Herman omschreef het als een soort klachten-uurtje. Maar dan wel eentje waarop goed gereageerd werd.



Rianne vond de manier waarop koning Willem-Alexander reageerde op de aardbevingsproblematiek een staaltje van sterk leiderschap.



Hartverscheurend



'Iets anders dan wc-pot gooien'



De beste stuurlui staan aan wal.



Roland heeft het er moeilijk mee.



Hup, kabinet.



Moi!

Volgende keer bij jullie?



