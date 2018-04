Video: 11 bijzondere momenten van Koningsdag

Koningsdag 2018 was een feestelijk dag met veel oranjefans. Het weer zat gelukkig ook niet tegen. Wij hebben de elf bijzonderste momenten van de dag voor je op een rij gezet.

Het feest begon vannacht om 0.00 uur met het Wilhelmus vanaf de Poelestraat.



Haar dag kan niet meer stuk. Deze fan kreeg drie zoenen van koning Willem-Alexander.



Op Koningsdag werd ook aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek. De 8-jarige Karlijn Brontsema droeg een gedicht voor. 'De vloer trilt opeens. Geschrokken. Niet leuk. Scheuren, instorten. Puinhopen en nu?'



'Het is nog nooit zo donker west' van Ede Staal werd op de Grote Markt gezongen voor de koninklijke familie.



De olympische zwemkoningin Ranomi Kromowidjojo zat op een fiets bij een miniatuur-racebaan met autootjes. Deze autootjes werden aangedreven door waterstof. 'Laat jij de autootjes rijden of komt door de waterstof?' vraagt de koning. Het bleek dat laatste te zijn. De koning had daar wel een antwoord op. 'Dus wat jij doet is gewoon extra?'



Koningin Máxima is erg te spreken over stad Groningen. 'Het is echt een coole stad.'



Groningen staat bekend als een studentenstad en daarom mogen die ook niet ontbreken. Speciaal voor Koningsdag zingen studenten uit volle borst 'Het gras van het Noorderplantsoen'.



De prinsesjes hadden de eer om op de knop te drukken en Kensington te laten verschijnen.



Een selfie en een dansje. Wat een hippe prinsen.



Stadionspeaker Jan Wildeman heeft gisteren een koninklijke onderscheiding gekregen. 'Ik heb gisteren al genoeg gedoe gehad.' Daarom blijft hij nu in zijn stoel zitten.



Volgens de koning gaat er niets, maar dan ook helemaal niks boven Groningen.



