Ongeslagen Helpman is eerste kampioen van de provincie Helpman viert feest (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Helpman is de eerste kampioen in het amateurvoetbal in de provincie Groningen. De ploeg promoveert naar de tweede klasse.

Er werd dit seizoen niet verloren in de derde klasse A zondag. De kampioenswedstrijd werd met 5-2 gewonnen van Nieuw-Roden. Voor trainer René Wollerich was de titel speciaal. Hij werd voor het eerst in achttien jaar kampioen. Eerste keer sinds 1991 Helpman was voor de laatste keer kampioen in 1991. Daarna promoveerde de club nog wel vijf keer via de nacompetitie.