Dagblad-uitgever NDC opnieuw op overnamepad NDC is uitgever van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant (Foto: RTV Noord)

NDC Mediagroep neemt opnieuw een bedrijf over. Na het verwerven vorige week van het Groningse videoproductiebedrijf Pro-Time lijft de uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant het marketingbedrijf CMCG in Heerenveen in.

CMCG zal NDC Mediagroep ondersteunen bij het op touw zetten van campagnes waarbij beurzen, online, gedrukte media en andere kanalen worden ingezet. 'Dat soort competenties willen we in huis hebben', zegt algemeen directeur Dina Boonstra van NDC Mediagroep. Online marketing CMCG (Cross Media Communicatie Groep) is gespecialiseerd in online marketing. Het Friese bedrijf moet de marketingkracht van NDC Mediagroep versterken. 'Wij maken de beweging naar een mediamarketingbedrijf', verklaart Boonstra. 'Het vak van advertentieverkopen is sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat we ergens langs gingen om de advertentie op te halen is wel voorbij. Tegenwoordig praat je als media-adviseur met een klant over een brede aanpak.' Onder de eigen naam door Bij CMCG werken 35 mensen. Het bedrijf blijft in Heerenveen gehuisvest en blijft ook onder de eigen naam werken. Lees ook: - NDC mediagroep BV neemt videoproducent Pro-Time over