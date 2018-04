Video: Groningen feest op Koningsnacht

Van het Stadspark tot het Poeleplein: de Stad stond donderdagnacht vol met feestende Groningers. Op de drafbaan konden mensen meezingen met Nederlandse artiesten, terwijl op de Vismarkt Di-Rect de grote publiekstrekker was.

Het was een andere Koningsnacht dan anders vanwege het aanstaande bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie.

Laatste voorbereidingen

Op de Grote Markt staat normaal gesproken elk jaar een podium, maar het plein was nu grotendeels afgezet. Het is al helemaal in gereedheid gebracht voor de grote dag. Ook andere delen van de route, zoals het Waagplein, waren niet toegankelijk voor het feestende publiek.

Wilhelmus schalt door Poelestraat

In de Poelestraat was het wel groot feest. Daar werd om klokslag twaalf uur 's nachts het Wilhelmus uit volle borst meegezongen. En dat klinkt zo:



(Beelden:Jeanette Jager)

Hoog bezoek

De koninklijke familie begint om 11.00 uur met hun wandeling door het centrum van Groningen. Ze starten hun route bij het Prinsenhof en ze komen rond 13:00 uur aan op de Vismarkt.

Burgemeester Peter den Oudsten verwacht dat 60.000 tot 80.000 bezoekers naar de binnenstad zullen komen.

Lees ook:

- Koningsdag in Groningen: dit moet je weten

- Alles over Koningsdag op onze speciale pagina