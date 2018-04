Vroege vogels vinden hun plek: 'Dat is échte liefde'

Ieder jaar zitten ze ertussen: mensen die midden in de nacht al hun spulletjes uitstallen op de vrijmarkt én mensen die in alle vroegte hun plekje zoeken achter de dranghekken. Voor hen geldt: geduld is en schone zaak.

Ook voor Johan en Rosalie, die vanochtend de eerste bezoekers van het Martinikerkhof in Stad waren. Zij vertrokken vannacht rond 04.00 uur uit Veenendaal.

Het gaat ver

'Het begon als een kleine hobby en het werd alleen maar meer', zegt Johan. 'Koningsdag is een heel mooi visiteplaatje voor Nederland. Het totaalplaatje is prachtig om naar te kijken en te volgen. Mijn belangstelling gaat ver, ik heb zoveel spullen dat ik het niet meer kwijt kan.'

Johan heeft de Koning nog nooit persoonlijk gesproken, maar is in het verleden wel met hem op de foto gegaan. 'Dat gaan we natuurlijk dit jaar weer overdoen.' Het plekje waar de twee op het Martinikerkhof staan is tactisch gekozen. 'Aan de overkant staat geen publiek, daarom staan we hier.'

Lees verder na onderstaande afbeelding.



De twee zussen uit Tilburg (bron: Wiebe Klijnstra / RTV Noord).

Je moet wel

Naast het stadhuis hebben twee dames hun plek ingenomen, beiden met een flamboyant oranjetenue aan. De dames komen uit Tilburg en zijn woensdag aangekomen. Ze noemen zich inmiddels 'best wel grote amateurs'. 'De liefde voor het Koningshuis ontstond doordat mijn zus in Wassenaar ging wonen, dan moet je wel', zegt een van de hen.

Inmiddels gaan ze al zo'n 20 tot 25 jaar naar Prinsjesdag en Koningsdag. 'Sinds Apeldoorn hadden we het gevoel dat we ieder jaar moesten gaan. Dat blijft zich herhalen, want het is zo fijn; het saamhorigheidsgevoel. Dat is het eigenlijk. Het hoogtepunt van de dag is dat je in een smal straatje de kans hebt om de Koninklijke familie te ontmoeten.'

Lees verder na onderstaande afbeelding.



Het echtpaar uit Sliedrecht (bron: Wiebe Klijnstra / RTV Noord).

Echte liefde

Ook vanuit Sliedrecht zijn mensen richting Groningen gereisd, een echtpaar. 'Als kind knipte ik al foto's uit en toen wilde ik al graag naar Koningsdag', zegt de vrouw. Ze heeft haar heeft man weten over te halen om mee te gaan. Hij is geschminkt en zijn haar is oranje geverfd. 'Ja, dat is échte liefde.' Beide hopen vandaag een hand van de koning of de koningin te krijgen.

